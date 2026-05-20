Derechos Sociales convoca subvenciones para acciones relacionadas con la Agenda 2030 con 8,3 millones de presupuesto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado las subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 8,3 millones de euros, según recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las subvenciones irán destinadas a proyectos que promuevan acciones de incidencia política y social para el impulso de políticas públicas y planificación estratégica alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030; proyectos que promuevan la generación e implementación de proyectos piloto y de buenas prácticas; proyectos situados en el marco de la innovación social y la I+D+i que planteen nuevas metodologías, escenarios y enfoques que contribuyan a dar respuesta a los retos país priorizados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y proyectos e iniciativas que promuevan el trabajo en red y a la generación de alianzas multiactor inclusivas.

También se subvencionarán iniciativas de comunicación y desarrollo de campañas transformadoras que generen conocimiento e implicación de la sociedad en general.

Podrán optar a estas ayudas las asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, así como las entidades que integran la economía social y las universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Del total del presupuesto, 6,9 millones irán destinados a proyectos cuya cuantía solicitada sea superior a los 60.00 euros e inferior o igual a 300.000 euros. Mientras, 1,3 millones se destinarán a proyectos con una cuantía solicitada igual o superior a 25.000 euros e inferior o igual a 60.000 euros.