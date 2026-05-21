Igualdad eleva a 21 las asesinadas por violencia machista este año, tras confirmar un caso en la provincia de Navarra

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 21 y a 1.362 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en la provincia de Navarra.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 44 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 43 años, el sábado 16 de mayo. La víctima tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Así, el número de menores de edad huérfanos por violencia machista en España asciende a 12 en 2026 y a 522 desde 2013.

Este miércoles el Ministerio confirmó un crimen machista en Alicante, que ocurrió el mismo día, el 16 de mayo. En este caso, la víctima tenía 51 años y fue presuntamente asesinada por su pareja, de 55 años. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En cuanto a las comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro. Le sigue la Comunidad Valenciana, con tres; Aragón, Canarias, Madrid y Navarra, con dos cada una. Mientras, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada autonomía.

Por otro lado, según datos del Ministerio de Igualdad, 13 de los 21 asesinatos por violencia de género (61,9%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cinco de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2020, cuando hasta la fecha había también 21 mujeres asesinadas.