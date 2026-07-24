EAPN-ES reclama una directiva europea contra la aporofobia y extender su protección al empleo o la sanidad

Red Europea De Lucha Contra La Pobreza Y La Exclusión Social En El Estado Español (EAPN-ES) - RED EUROPEA DE LUCHA

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) ha reclamado la aprobación de una directiva europea que inste a los Estados miembros a reconocer y combatir la aporofobia y que extienda su aplicación a ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o el acceso a bienes y servicios, en el marco deel Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio, que se celebró este 22 de julio.

La organización ha defendido que la pobreza y la exclusión social constituyen un factor añadido de vulnerabilidad frente a los delitos de odio y ha advertido de que combatir la aporofobia no pasa únicamente por perseguir y sancionar estas conductas, sino también por actuar sobre sus causas estructurales mediante políticas destinadas a erradicar la pobreza, garantizar derechos y reducir las desigualdades.

En este contexto, EAPN-ES ha recordado casos como el asesinato de Rosario Endrinal, en 2005, considerado un crimen motivado por aporofobia, así como los de Sonia Rescalvo, asesinada en 1991 por ser una mujer trans, y Lucrecia Pérez, víctima de un asesinato racista en 1992. La entidad ha señalado que cuando ocurrieron estos hechos el ordenamiento jurídico español todavía no contemplaba figuras legales que permitieran identificar expresamente estos delitos de odio.

La red ha destacado que España se ha convertido en un referente en la lucha contra la aporofobia al incorporarla como circunstancia en los delitos de odio del Código Penal y reconocer las discriminaciones por vulnerabilidad socioeconómica en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. No obstante, ha advertido de que sigue siendo una realidad "muy desconocida" y que no existe un consenso europeo para prevenirla, perseguirla y reparar sus consecuencias.

Asimismo, ha denunciado que la respuesta institucional y social ante la pobreza continúa centrándose en la criminalización de quienes la padecen, en lugar de abordar las causas de un sistema económico y social que, a su juicio, genera desigualdad y exclusión. Según recuerda, 12,6 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con el XVI Informe El Estado de la Pobreza elaborado por la organización.

Por ello, EAPN-ES ha insistido en la necesidad de impulsar un marco europeo común contra la aporofobia, acompañado de medidas para erradicar la pobreza, generar contranarrativas frente a la discriminación y combatir la denominada "aporofobia administrativa", contando con la participación de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En esta línea, la organización y su red territorial en Galicia celebrarán los próximos 23 y 24 de septiembre en Santiago de Compostela el II Simposio Europeo sobre Aporofobia, un encuentro que reunirá a representantes institucionales y expertos para debatir sobre políticas públicas y herramientas legislativas dirigidas a prevenir este tipo de discriminación.

Entre los participantes figuran la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Elena Díaz Galán; el fiscal de Sala coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar; y la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo.