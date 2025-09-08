Ecologistas en Acción y Alianza-ActionAid celebran las "medidas contra el genocidio" en Gaza y piden más acciones

Un niño huye de un bombardeo en Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y Alianza por la Solidaridad-ActionAid han celebrado las "medidas contra el genocidio" en Gaza anunciadas este lunes por el Gobierno de España, aunque le reclaman más acciones.

En concreto, Ecologistas en Acción ha calificado como "un paso importante y necesario" el anuncio del decreto ley que establecería el embargo de armas a Israel, "una demanda que más de 600 organizaciones de la sociedad civil exigen desde hace 23 meses".

Según ha apuntado la organización ecologista, durante los meses de febrero a mayo de 2025, "España ha sido el país de la UE que más armas y municiones ha importado desde Israel".

También ha aplaudido el resto de medidas anunciadas y las considera "una victoria del pueblo palestino", pero ha advertido de que "son insuficientes" y ha exigido "la ruptura de relaciones con Israel y la petición de sanciones por los crímenes cometidos".

Por su parte, Alianza-ActionAid ha calificado de "significativas" las medidas anunciadas por el Ejecutivo este lunes, "encaminadas a poner fin a la angustiosa situación humanitaria en Gaza y hacer respetar el derecho internacional".

Según ha apuntado la ONG en un comunicado, esta decisión "responde a las obligaciones de los Estados bajo el Derecho Internacional Humanitario y el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíben transferir armas cuando puedan utilizarse para cometer violaciones graves de derechos humanos".

En este sentido, ha añadido que "la comunidad internacional tiene el deber de ejercer una presión diplomática real para poner fin a la impunidad y hacer respetar el derecho internacional humanitario pasando de la retórica a la acción y garantizar un compromiso político que priorice la justicia y la paz a largo plazo".

Por ello, considera que el anuncio de España "debe ser el principio de una justicia para Palestina, que requiere acción política internacional sostenida que enfrente las causas estructurales de la ocupación, el apartheid y la violencia sistemática que sufre la población palestina".