Educo y Rosana impulsan una alianza para fomentar la educación y la participación infantil a través del arte

La colaboración ha comenzado en el barrio Orba de Alfafar (Valencia), una de las zonas más afectadas por la DANA, con una jornada de creatividad. - EDUCO

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG de infancia y educación Educo y OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo), el proyecto artístico, social y colaborativo impulsado por la cantante Rosana, han puesto en marcha una alianza para promover la educación, la protección y la participación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante iniciativas basadas en el arte, la música, la creatividad y la participación comunitaria.

La primera acción de esta colaboración se ha desarrollado en el barrio Orba de Alfafar (Valencia), una de las zonas más afectadas por la DANA, donde Educo mantiene un espacio de acompañamiento a la infancia y las familias. Allí, la organización lleva a cabo actividades de refuerzo escolar, apoyo psicosocial y ocio educativo, además de un campamento urbano durante el verano.

En este encuentro, Rosana ha compartido con los menores una jornada centrada en la expresión artística y la creatividad. La actividad comenzó con un intercambio de cartas dibujadas, una iniciativa concebida para favorecer la comunicación a través de dibujos que trascienden las barreras lingüísticas. En esta ocasión, la artista entregó a los niños de Alfafar cartas elaboradas por menores de Arrecife (Lanzarote), su ciudad natal, a partir de las cuales los participantes compartieron sus vivencias, sueños, miedos e ideas para mejorar su entorno.

Las cartas creadas en Alfafar viajarán posteriormente a Senegal, donde servirán de inspiración para nuevas creaciones que continuarán su recorrido hacia otros destinos, formando una cadena internacional de comunicación entre niños y niñas.

Posteriormente, los participantes elaboraron un mural colectivo que pasará a integrarse en 'El Cuadro Más Largo del Mundo', una de las iniciativas impulsadas por OMOW dentro del proyecto +QBarrios para conectar comunidades de distintos lugares mediante el arte.

La jornada concluyó con la participación de familias y vecinos del barrio, que se unieron a Rosana para interpretar la canción 'Sin miedo', convertida, según los impulsores de la iniciativa, en un símbolo de esperanza para una comunidad que continúa recuperándose de las consecuencias de la DANA.

La directora general de Educo, Pilar Orenes, ha defendido que "la infancia tiene el poder de transformar su entorno para cambiar su presente y su futuro" y ha subrayado la importancia de escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones en todas aquellas cuestiones que les afectan. Asimismo, ha destacado que el aprendizaje "traspasa las paredes del centro educativo" y que "el arte es un gran vehículo para seguir aprendiendo y fortalecer el desarrollo educativo y emocional de la infancia".

Por su parte, Rosana ha afirmado que cuando un niño dibuja lo que siente, "el mundo debería pararse a mirar" y ha señalado que el objetivo de OMOW y +QBarrios es que esas emociones "viajen, crucen fronteras y recuerden a cada niño y cada niña que no están solos".

La colaboración entre Educo y OMOW continuará durante los próximos meses con nuevas acciones en comunidades vulnerables de Senegal, Bangladesh y El Salvador. En estos países, Rosana participará en encuentros de creación, escucha y participación con niños, niñas y adolescentes vinculados a los proyectos de Educo y trabajará junto a artistas locales para impulsar nuevas iniciativas de transformación comunitaria a través del arte.