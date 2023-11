'Enredadas en el cambio', historias de 7 emprendedoras de varios países: "Claro que valemos"

La exposición busca visibilizar a mujeres emprendedoras para que se conviertan en referentes del emprendimiento y el liderazgo femenino

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Taller de Solidaridad (TDS) acerca las historias de siete mujeres emprendedoras de distintos países a través de la exposición fotográfica 'Enredadas en el cambio', que recorrerá la geografía española hasta finales de 2024 y también se puede contemplar en formato virtual.

"Somos nosotras las que tenemos que decidir por nosotras mismas. Tener claro que valemos, que podemos", afirma Sofía, una de las protagonistas de la exposición. "Las mujeres tenemos que salir de la burbuja en la que nos han criado y coger las oportunidades que nos da la vida", añade Lisbeth, cuyo testimonio se suma al de María Elena, Elvira, Ivonnsabel, Lurdes y María Luisa.

Todas estas emprendedoras --procedentes de Perú, Bolivia, Nicaragua, Colombia y España-- comparten esfuerzo, constancia, empatía e ilusión por tomar las riendas de sus vidas y contribuir a que otras mujeres puedan verse reflejadas en su trabajo, que han recogido fotógrafas y fotógrafos locales que les han acompañado en su día a día.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de Taller de Solidaridad 'Enredadas en el Cambio', que nace con la intención de analizar cómo las dificultades globales a las que se enfrentan las mujeres a la hora de emprender se manifiestan de manera diferente en cada lugar y con cada historia. Por ello, la organización ha decidido visibilizar a estas mujeres para que se conviertan en referentes del emprendimiento y el liderazgo femenino.

Una de ellas es la propia Lisbeth de los Ángeles Matey Melgara, apicultora nicaragüense, que no solo protagoniza la exposición sino que también es participante de la iniciativa 'Jóvenes Constructores', impulsada por INPRHU Somoto en Madriz (Nicaragua), con la colaboración de Taller de Solidaridad.

"En 2022 puede formarme en apicultura y fue un éxito para mí y para otras muchas mujeres. Mi sueño es hacer crecer mi negocio junto a mi familia, porque unidos podemos trabajar y salir adelante. No podemos ser conformistas, cuando empezamos algo, no se puede dejar a medias. Sé que enfrentarse a la apicultura no es normal para una mujer, pero se puede, he aprendido a darme el valor que tengo. Además, ahora ya no solo miro por mí. Soy la presidenta de la cooperativa que hemos creado y ahí estoy para ayudar a abrir expectativas a otras personas que estaban igual que yo", relata.

La costurera boliviana Lurdes Herrera Toco es otra de las protagonistas de la exposición y participante de un proyecto de fortalecimiento de mujeres indígenas migrantes en Cochabamba (Bolivia), impulsado por las Siervas de San José, con la colaboración de TDS. A su juicio, estas iniciativas constituyen una oportunidad para "salir adelante".

"Hemos pasado muchos problemas económicos, incluso hubo una época en la que mi marido y yo nos turnábamos para llevarnos a nuestros hijos al trabajo porque necesitábamos el dinero de los dos. Pero ahora, gracias a la costura, puedo estar con mis hijos y ayudar a pagar la casa que nos estamos construyendo. Y en un futuro me gustaría hacer crecer mi taller, aprender a coser vestidos de novia, chaquetas y pantalones de hombre, seguir formándome", comenta.

Por su parte, Sofía Vázquez Manzano destaca el trabajo de la cooperativa Mulleres Colleiteiras y lo que ha supuesto para ella como mujer gitana. "Cuidamos el medio ambiente con el reciclado de aceite usado de cocina que recogemos y luego se convierte en biodiesel. Pero, además, se le da una salida laboral a muchas mujeres que nunca tuvieron esa oportunidad de futuro. Tenemos formación en horario laboral para volver a estudiar, para sacar el carné de conducir, y además contamos con un taller de nutrición, salud y deporte. Me siento muy bien porque ahora yo decido y cuando me llaman muchas mujeres gitanas para preguntarme qué pueden hacer, les puedo ayudar", afirma.

María Luisa Flores se está formando en la gestión de emprendimientos, de la mano de la Fundación IRFA con el apoyo de Taller de Solidaridad y Entreculturas. Mediante esta iniciativa, se ayuda a mujeres guaranís de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae en Bolivia para que ejerzan sus derechos económicos, políticos y sociales de manera efectiva.

"Llevo en el mundo de la panadería desde los 21 años, edad a la que me quedé sola con una hija a la que alimentar, mientras mi marido se iba a estudiar a una escuela de maestros fuera de nuestra comunidad. No teníamos ingresos, así que me puse a hacer pan para salir adelante. Al terminar sus estudios, mi esposo consiguió un empleo renumerado, pero yo no dejé de trabajar. No me gusta depender económicamente de su sueldo. Puedo ganar mi propio dinero y decidir qué hacer con él", rememora y ahora, cuenta con "una reputación" por la calidad de sus productos por lo que se sigue formando "en gestión de emprendimientos".

Todas estas mujeres coinciden en la necesidad de seguir invirtiendo en el emprendimiento femenino, en la formación, en visibilizar a las mujeres, en el trabajo en común para llegar más lejos y poder conciliar la vida laboral y la personal desde la propia toma de decisione. "Nosotras podemos darnos cuenta de que tenemos muchos talentos", coinciden en expresar.

"Si las mujeres nos enredamos, el cambio está asegurado, por eso pusimos en marcha esta iniciativa hace ya tres años. Trabajamos con mujeres que necesitan un emprendimiento para salir adelante de la mejor manera, y qué bonito es ver que estas mujeres se encuentren con otras que como ellas luchan cada día, porque descubrimos que tenemos más cosas en común que diferentes", asegura la presidenta del patronato de TDS, la Sierva de San José Eugenia Curto.

MUESTRA PRESENCIAL Y VIRTUAL

La exposición 'Enredadas en el cambio' comenzó su andadura en Valencia a principios de junio para visitar después Madrid, Alicante, Lugo, Santiago de Compostela y Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de 2024, la muestra continuará su viaje por toda la geografía española. Además, para que cualquier mujer, en cualquier lugar del mundo, pueda verse reflejada en estas siete emprendedoras, la exposición se presenta de forma virtual con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

De este modo, el escape room 'La historia de Nelvi' está a disposición de todos los centros educativos que quieran trabajar con su alumnado a partir de 1º de la ESO (12 años) sobre la importancia de invertir en el desarrollo profesional y personal de las mujeres para acabar con la brecha de género y lograr una sociedad igualitaria. Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma de Taller de Solidaridad, 'Questiónate'.