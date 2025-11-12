'Fabricando abrazos', el documental de Ayúdame 3D que ha dotado de prótesis 3D a 800 personas en África

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayúdame 3D ha estrenado el documental 'Fabricando abrazos', que narra los inicios del proyecto que nació en 2017 para proporcionar prótesis a personas con discapacidad a través de impresoras 3D. La ONG cuenta ya con tres laboratorios 3D en África y ha ayudado a 800 personas en todo el mundo.

El estreno acudieron decenas de familiares, amigos y conocidos, pero también rostros famosos del panorama musical y cultural como la divulgadora Boticaria García, la actriz Clara Alvarado, las cantantes Julia Medina y Marta Soto, y del director de la revista MensHealth.

El evento estuvo conducido por la presentadora Lourdes Maldonado, que conversó con el público sobre esta empresa social que entrega 'trésdesis' de forma gratuita por todo el mundo, además de dispositivos personalizados impresos en 3D para todo aquel que lo necesite.

El documental ha sido autoproducido por Ayúdame3D, dirigido por el CEO Guillermo Gauna-Vivas y editado por Miguel Serrano Ruiz. Durante el evento, el director general de Ayúdame3D y la directora de Proyectos, Marta Fuentes Labrador, animaron al público a colaborar con la ONG que actualmente está organizando un nuevo viaje para instalar otro laboratorio 3D, esta vez en Sudáfrica.

Ayúdame3D es una entidad social española que fabrica y entrega de manera gratuita Trésdesis, brazos impresos en 3D, a personas con discapacidad en más de 60 países. Estas y otras ayudas que realizan, buscan reducir la desigualdad a la que se enfrentan las personas que las reciben, mejorando su calidad de vida y su acceso a oportunidades de empleabilidad y escolarización.