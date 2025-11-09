Farmamundi distribuye en Haití alimentos, agua, kits de higiene y medicamentos tras el paso del huracán 'Melissa'

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Farmamundi ha movilizado, tras el devastador paso del huracán 'Melissa', su fondo de emergencia para asistir a la población afectada en Haití con la distribución de kits con alimentos, agua potable y artículos de higiene, y la realización de operativos médicos con la entrega de medicamentos esenciales.

La intervención, que atenderá a 2.000 personas, prioriza a mujeres, menores y personas mayores de la comuna de Petit-Goâve, una de las zonas más afectadas del departamento Oeste del país.

El huracán 'Melissa', de categoría 5 y vientos de hasta 280 km/h, impactó en Haití entre el 28 y 29 de octubre, causando 31 muertes (21 niños y niñas), 21 desaparecidos y más de 15.800 personas desplazadas.

En Petit-Goâve, el desbordamiento del río La Digue provocó la mayor cifra de víctimas y la destrucción de infraestructuras, viviendas y cultivos. "La población se enfrenta ahora a riesgos de salud pública como las enfermedades diarreicas por el consumo de agua y alimentos contaminados, así como brotes de leptospirosis, dengue, malaria y patologías respiratorias", ha comentado la responsable de Acción Humanitaria de Farmamundi, Tania Montesinos.

Farmamundi, junto a la ONG local Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) con la que trabaja en el país más de 20 años, y el apoyo también de la Xunta de Galicia, ha priorizado la atención en Des Plantons y Des Fourques, en Petit-Goâve.

Con una duración inicial de tres meses, contempla la distribución de 400 kits familiares con cereales, leche, zumo de frutas, sardinas, salchichas, agua; y un kit de higiene compuesto de barras de jabón antibacterial, cloro, alcohol, toallas de mano, detergente, pastillas potabilizadoras de agua y un recipiente de almacenamiento de agua con tapa.

Además, se van a desplegar seis operativos médicos comunitarios con entrega de medicamentos esenciales dirigidos a las familias damnificadas y acciones de sensibilización "para la promoción de prácticas de higiene y prevención de enfermedades como el cólera, la leptospirosis o el dengue, cuyo riesgo aumenta tras las inundaciones", ha agregado Montesinos.