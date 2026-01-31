Sumar pide al Gobierno en el Congreso un plan de refuerzo "urgente y estructural" de las oficinas de extranjería

Archivo - Fachada de la Oficina de Extranjería de la calle de Silva, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a aprobar un plan de refuerzo "urgente y estructural" de las oficinas de extranjería.

En concreto, según se desprende del texto recogido por Europa Press, la formación reclama un plan de refuerzo "urgente y estructural, no temporal", de las oficinas de extranjería, "que garantice la cobertura completa y permanente de todas las plazas necesarias, y la adaptación de las plantillas a la nueva realidad regulatoria y demográfica".

En este sentido, explica en la exposición de motivos que, durante años, el sistema ha funcionado con "graves carencias estructurales", como "plantillas desactualizadas, altísima rotación de personal, retribuciones de media más bajas que en otras oficinas, falta de formación adecuada, sistemas informáticos obsoletos, y desigualdad territorial en la tramitación de expedientes".

"Se trata de una situación de infradotación en recursos humanos y técnicos vinculados al correcto funcionamiento de la función pública. A todo ello se suma un sistema de cita previa ineficaz, expuesto a prácticas fraudulentas como la venta de citas, que actúa como una barrera para acceder a la Administración", apunta.

También critica que "no existe una unificación de criterios entre oficinas de diferentes provincias", lo que advierte que "provoca desigualdades en los plazos, en la interpretación del reglamento y en los resultados de las solicitudes, con personas que tienen más o menos posibilidades de éxito según la oficina que tramite su expediente".

Por ello, Sumar llama a dotar al personal destinado en extranjería de "condiciones laborales y retributivas dignas, que permitan reducir la alta rotación y atraer a profesionales cualificados, en igualdad con otros cuerpos como SEPE, Seguridad Social o la Agencia Tributaria".

Igualmente, propone asegurar la formación previa, continua y especializada del personal de extranjería, especialmente en relación con el nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo del año pasado, y los sistemas de tramitación digital, mediante planes de formación obligatoria y actualizada.

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

De la misma manera, Sumar apuesta por modernizar "de forma urgente" los sistemas informáticos de gestión de expedientes, garantizando su operatividad desde el primer día de aplicación normativa, e incorporando herramientas interoperables entre oficinas y administraciones públicas.

Asimismo, reclama una homogenización de los procedimientos administrativos y criterios de aplicación en todas las oficinas, mediante "la publicación de instrucciones comunes, protocolos unificados y auditorías internas periódicas".

En esta línea, aboga por auditar públicamente el funcionamiento de las oficinas de extranjería, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y expertos independientes, "con el objetivo de mejorar la eficiencia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales".

Además, pide reformar el sistema de cita previa, "asegurando su transparencia, accesibilidad y trazabilidad para eliminar el fraude y garantizar que ninguna persona quede excluida del sistema por falta de acceso a una cita".

Finalmente, invita a establecer mecanismos de seguimiento del impacto del nuevo Reglamento de Extranjería en la carga de trabajo de las oficinas, con informes trimestrales públicos que permitan evaluar la evolución del sistema y ajustar los recursos "de forma dinámica".