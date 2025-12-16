El festival de villancicos 'Sembradores de Estrellas' de los niños misioneros llega a Torrejón, Arganda y Alcalá

Sembradores de Estrellas 2025 en Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Alcalá de Henares - DIÓCESIS DE ALCALÁ

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival de villancicos 'Sembradores de Estrellas' que Obras Misionales Pontificias (OMP) celebra desde hace más de 40 años llega este año a Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Alcalá de Henares con el objetivo nuevamente de ayudar a los niños a prepararse "para vivir la Navidad de una forma misionera".

En concreto, será el 21 de diciembre en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz (12.30 horas, después de la actuación de 'los Guachis'), en la Capilla del Oidor de Plaza Cervantes de Alcalá de Henares (12.00 horas) y en la Plaza de la Constitución de Arganda del Rey (13.00 horas), ha informado la Diócesis de Alcalá.

En un comunicado, ha explicado que en Alcalá se mantendrá el esquema tradicional, con la cobración del colegio San Gabriel, mientras que en Torrejón y Arganda todavía se está trabajando en el formato. En cualquier caso, se ha mostrado agradecido por recoger el guante de esta invitación para la celebración de este evento.

"En Torrejón de Ardoz la facilidad es que son ocho parroquias en la misma ciudad con lo que se juntará un buen número de parroquias además del Colegio San Juan Evangelista. El Ayuntamiento acogió la propuesta y nos ha permitido hacer uso del escenario de las Navidades Mágicas que tienen lugar en la Plaza Mayor. La Plaza estará llena de gente por la actuación de 'los Guachis' y otras muchas actividades", han destacado.

Por su lado, en Arganda, un arciprestazgo más rural, contará con las dos parroquias de la ciudad. "Tendrán la Misa juntas las dos parroquias y leerán un manifiesto por la paz. También el Ayuntamiento lo ha acogido muy bien y lo ha facilitado con la preparación de escenario y equipo de sonido. Han prometido que el año que viene 'Sembradores de Estrellas' irá dentro del programa oficial de las fiestas de Navidad", han aclarado.