Fontilles destaca que la construcción de baños en un pueblo de India permitirá reducir la transmisión de enfermedades

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fontilles, entidad valenciana que desde 1902 trabaja por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables, especialmente afectados por lepra y otras patologías desatendidas, ha destacado que su impulso a la construcción de baños en las viviendas de Chilakalapalli, una población de 5.000 habitantes ubicada en el sureste de India, en el distrito de Vizianagaram del estado de Andhra Pradesh, permitirá "mejorar la salubridad de la zona y, con ello, reducir la transmisión de enfermedades infecciosas".

La iniciativa, que se desarrollará íntegramente con fondos propios y aportaciones de donantes, supone la continuación de otra acción que la entidad llevó a cabo en 2023 y 2024 junto con el socio local Society for Community Organization and Peoples Education (Scope) y con el apoyo económico del Programa Infraestructuras Sociales de Ferrovial.

Este programa facilitó la disponibilidad de agua segura mediante la instalación de una planta potabilizadora por osmosis inversa, así como la construcción de cien letrinas familiares y la dotación de baños comunitarios.

La instalación de baños e inodoros en viviendas familiares fue uno de sus principales "hitos", pues en poblaciones sin red de saneamiento no solo aumentan la privacidad y la seguridad, al evitar salidas nocturnas al campo abierto, sino que también mejoran la salud y la asistencia escolar al reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, según ha destacado la Fundación Fontilles en un comunicado.

Igualmente, ha entidad ha detallado que ha puesto en marcha ahora una campaña de donaciones con la que pretende obtener la financiación necesaria para la construcción de al menos otros tantos baños familiares, con un presupuesto de 464 euros cada uno, que incluye tanto la fosa séptica como el depósito de agua, la caseta, el equipamiento, la mano de obra y el transporte de material.

OTROS PROYECTOS

La acción supone la "continuidad" de la presencia de Fontilles en la zona, donde también está llevando a cabo la rehabilitación y nueva construcción de edificios del centro de referencia en lepra ubicado en el mismo municipio, que cada año atiende a miles de pacientes procedentes de cuatro distritos endémicos en lepra y cuya población vive en condiciones de extrema pobreza: Vizianagaram, Srikakulam y Visakhapatnam, en el estado de Andrah Pradesh, y Koraput, en el estado de Orissa.