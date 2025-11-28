Fundación DACER organiza este sábado un concierto solidario a beneficio de 'DACER FOR AFRICA'

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación DACER, entidad dedicada a la atención y rehabilitación de personas con daño cerebral y sus familias, organiza este sábado 29 de noviembre (12.00 horas) un concierto benéfico junto al grupo 'Spirit to All', un coro de música 'soul' y Góspel.

El evento tendrá lugar en el Auditorio del Centro Joven de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, donde tiene su sede la fundación, y el acceso, gratuito, al público se efectuará por orden de llegada hasta completar aforo.

Fundación DACER recalcó que este concierto es "para disfrutar en familia" y su objetivo es el de recaudar fondos para el proyecto solidario 'DACER for AFRICA', que busca poder llevar formación especializada, apoyo terapéutico y materiales de rehabilitación a profesionales y familias en países africanos, donde los niños y niñas con daño cerebral no reciben la atención necesaria debido a la falta de recursos y servicios especializados.

"Esta iniciativa no sólo pretende ofrecer una mañana de sábado llena de música, alegría y convivencia, sino también reforzar la red de apoyo que la comunidad de 'Sanse' brinda a quienes conviven con el daño cerebral. Una oportunidad para unir solidaridad, música y familia, en un evento que promete emoción y promueve la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan", aseguró la Fundación DACER.