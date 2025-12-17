Fundación Padre Ángel y Fundación Nebrija piden a la ONU que declare el 16 de diciembre Día contra la Soledad No Deseada

El padre Ángel en el acto 'Por un día contra la Soledad No Deseada', un encuentro organizado por la Fundación Social Padre Ángel con la colaboración de la Fundación Nebrija y la Universidad Nebrija. - FUNDACIÓN SOCIAL PADRE ÁNGEL

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Social Padre Ángel (FSPA), a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, está impulsando ante Naciones Unidas la proclamación del 16 de diciembre como Día Internacional Contra la Soledad No Deseada.

El 16 de diciembre es el aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, quien vivió un profundo aislamiento social a causa de su discapacidad auditiva. Además, la fecha se sitúa a las puertas de las fiestas navideñas, un periodo en el que para muchas personas la soledad se hace especialmente visible y dolorosa, según ha explicado la Fundación.

La propuesta, que ya ha sido presentada en diversos organismos internacionales, se puso de relieve este martes en Madrid durante la jornada 'Por un día contra la Soledad No Deseada', un encuentro organizado por la Fundación Social Padre Ángel con la colaboración de la Fundación Nebrija y la Universidad Nebrija, que reunió a expertos, representantes del tercer sector y personalidades de la vida social y académica.

Conducido por la chef Samantha Vallejo-Nágera, el acto contó con la participación de la directora del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Matilde Fernández; el catedrático de Psiquiatría y presidente de la Fundación Rojas-Estapé, Enrique Rojas; y el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel.

Durante la jornada, los participantes expusieron algunos datos como que en España, una de cada tres personas mayores vive sola, y que el aislamiento prolongado incrementa hasta en un 50% el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Además, advirtieron de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Común de Investigación (JRC) alertan de que la soledad eleva entre un 14% y un 32% el riesgo de mortalidad temprana, situándola en niveles comparables al tabaquismo o la obesidad.

A ello se suma, según indicaron, la especial vulnerabilidad de colectivos como las personas con discapacidad y enfermedades crónicas -de las que el 70% se siente solo y sin redes de apoyo- y quienes se encuentran en situación de desempleo, pobreza o bajos ingresos, que presentan un 60% más de probabilidad de sentirse solos de manera habitual.

"Se me hace un nudo en la garganta cada vez que me encuentro con una persona sola. La soledad tiene remedio: amor y compañía, porque la verdadera felicidad está en poder amar y sentirse amado. Tengo muchos años y he podido cumplir muchos sueños. Ahora quiero cumplir otro más: que nadie se sienta solo", subrayó el padre Ángel.

Por su parte, Matilde Fernández envió un abrazo solidario al padre Ángel y "a todos los que intentan arreglar un poco el mundo". Según avanzó, el Observatorio ya cuenta con recursos para dos estudios en 2026: la soledad de las personas mayores y de sus cuidadores, y otro sobre la soledad de las personas con problemas de salud mental.

"Trabajando y estudiando en la soledad no deseada sensibilizamos a la ciudadanía, pedimos políticas cualitativas y artesanas para poner a la persona en el centro, apostamos por la sociedad cuidadora y tejemos una red colaborativa", afirmó, al tiempo que animó a "dar un salto del egoísmo a la solidaridad y de la competitividad a la colaboración".

Por su parte, el doctor Enrique Rojas distinguió la soledad positiva, "la creativa que invita a leer, escribir y reflexionar, donde la felicidad consiste en tener una personalidad equilibrada y un proyecto de vida basado en la tetralogía de amor, trabajo, cultura y amistad en la que uno hace cuentas consigo mismo", de la soledad negativa, "la no deseada que se ha multiplicado en los últimos años, donde aparece la ansiedad y la depresión y donde se produce un malestar extraordinario que deriva en el resentimiento".

Mientras, el director de la Fundación Nebrija, Jorge Galván, se refirió a la Navidad, "una época del año proclive para compartir, pero que también se hace muy dura para personas que se ven abocadas a la soledad, que la sociedad ya percibe como un problema".

La clausura del evento, que tuvo lugar en el campus de la Politécnica y Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija, incluyó además la actuación del Coro de las Emociones, dirigido por el musicoterapeuta Javier Alcántara e impulsado por la Fundación Diversión Solidaria junto con la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal).