Fundación Soñar Despierto recauda 150.000 euros en su gala solidaria destinados a becar jóvenes extutelados

Un momento de la gala 'Noche de los sueños' - FUNDACION SOÑAR DESPIERTO.

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Soñar Despierto ha recaudado 150.000 euros en su gala solidaria 'La noche de los sueños' celebrada en Madrid. Los fondos irán destinados a 30 jóvenes extutelados recién salidos del sistema de protección para que puedan continuar con su formación al alcanzar la mayoría de edad.

La directora general de la Fundación Marta Cuesta ha agradecido el compromiso de la sociedad "para garantizar la igualdad de oportunidades a todos estos niños y niñas". "La Fundación Soñar Despierto a día de hoy llega a más de 5.000 menores al año, pero son casi 20.000 los que crecen en centros de acogida en España", ha añadido Cuesta.

A la gala asistió Samantha Vallejo-Nágera, María León, así como influencers comprometidas con la infancia y con las actividades de la Fundación, entre las que se encuentran María García de Jaime, Lucía Pombo o Daniela y Martina Meroño.

La Fundación Soñar Despierto colabora con niños, adolescentes y jóvenes que crecen o han crecido en centros de acogida, tras haber sido separados de sus familias como medida de protección. Su objetivo es proporcionarles las mismas oportunidades de infancia y futuro que tienen el resto de niños y niñas de su edad, independientemente de las circunstancias que les ha tocado vivir. La Fundación tiene presencia en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana desde hace más de 15 años.

Su proyecto 'Becas al estudio para jóvenes extutelados' constituye un apoyo financiero esencial para jóvenes mayores de 18 años que han pasado por el sistema de protección del Estado. Su finalidad es garantizar que ninguno de ellos, tras haber demostrado su voluntad de continuar con su formación académica, tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos y materiales.