El Gobierno constituye el Consejo Superior de Fundaciones para fortalecer el diálogo entre administraciones y entidades

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha constituido este martes el Consejo Superior de Fundaciones, un órgano colegiado de carácter consultivo, que nace con "la vocación de convertirse en un espacio permanente de diálogo, participación y cooperación entre los poderes públicos y el sector fundacional".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la sesión constitutiva, celebrada en la sede de la Fundación ONCE, en la que han participado representantes de distintos ministerios, de las comunidades autónomas y del sector fundacional.

Para Torres, la puesta en marcha del Consejo "representa un avance en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y en la articulación de cauces estables de colaboración entre las administraciones y las entidades que trabajan al servicio del interés general".

Asimismo, ha añadido que el objetivo es "que el Consejo no sea únicamente un órgano consultivo, sino una herramienta útil para el encuentro y el diálogo permanente, basada en la cooperación, la participación y el servicio al interés general".

Durante su intervención, el ministro ha destacado que la constitución de este órgano representa "una reafirmación de algunos de los valores que inspiran" la democracia, como el reconocimiento del pluralismo social.

Al mismo tiempo, ha subrayado que las fundaciones constituyen una de las expresiones más valiosas de la capacidad de la sociedad para organizarse en torno al interés general, movilizar recursos, generar conocimiento y ofrecer respuestas a las necesidades colectivas.

En este sentido, el ministro ha señalado que "desafíos como la transición ecológica, la transformación digital, el envejecimiento demográfico, la inclusión social o las nuevas formas de vulnerabilidad requieren respuestas compartidas y una mayor cooperación entre las instituciones y la sociedad civil".

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, la constitución del Consejo está prevista desde la Ley de Fundaciones de 1994 y es el resultado de un trabajo sostenido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desde 2022, "dirigido a dotar a este órgano de un marco jurídico actualizado, una composición representativa y paritaria y un procedimiento transparente y objetivo para la designación de sus integrantes, garantizando la participación de los Ministerios que ejerzan el Protectorado de las fundaciones de competencia estatal y de aquel al que se adscriba el Registro de fundaciones de competencia estatal".