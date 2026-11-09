Sánchez dice que la llegada de más de 6.600 migrantes a Canarias "es bastante habitual en este momento del año"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el pico de llegadas de migrantes a las Islas Canarias en los últimos días (más de 6.665 en los primeros nueve días de noviembre) "es bastante habitual en este momento del año por la calma en el Atlántico".

"Lo cierto es que si nos vamos a los datos de la evolución de los flujos irregulares en Canarias durante este último año, salvo este pico que estamos teniendo, que es bastante habitual en este momento del año por la calma en el Atlántico, estamos hablando de una caída de un 70%", ha asegurado este lunes Sánchez en una entrevista en La Séptima, recogida por Europa Press.

Sobre esta llegada masiva de migrantes en los últimos días a las islas, ha destacado que ha hablado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha afirmado que están "coordinados" y que van a convocar una reunión de la Comisión Interministerial para Asuntos Migratorios.

También ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado en Senegal o en Mauritania. "En definitiva, tenemos una extraordinaria cooperación con el Gobierno de Senegal, también con el Gobierno de Mauritania y esperemos que este repunte sea controlado cuanto antes", ha aseverado.

CRITICA EL VETO DEL PP A LOS MEDIOS PÚBLICOS PARA EL DEBATE

Respecto a los debates electorales, Sánchez ha asegurado que no han "cerrado fechas" y ha advertido de que el Partido Popular "lo que estaba haciendo era vetar a los medios de comunicación públicos", algo que considera "bastante contradictorio": "Yo he visto procesos electorales autonómicos donde los candidatos del PP han ido a la televisión pública española y han ido a la televisión pública autonómica".

Precisamente, el PP ha aceptado este lunes que la Academia de Televisión organice los debates electorales entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y ha criticado que el PSOE haya "vetado" a los grupos de comunicación privados para que gestionen estos encuentros.

"Feijóo no quería debatir en la televisión pública, nosotros no hemos vetado a ningún medio de comunicación, es más, son los medios de comunicación los que deben exigir a los candidatos el debatir y se ha llegado a un acuerdo que creo que es positivo y es la difusión del debate en todos los canales de televisión que consideren", ha señalado Sánchez.

En este punto, el líder socialista ha precisado que entiende que habrá dos debates, un cara a cara con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y otro debate a cuatro en el que participarán también el líder de Vox, Santiago Abascal, y la de Frente Amplio, Ada Colau.