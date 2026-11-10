La UE alcanza los 4,37 millones de refugiados de la guerra de Ucrania acogidos con protección especial

Archivo - Varias personas refugiadas suben a un autobús para ser realojados en distintos puntos de España. - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea alcanzó el pasado mes de septiembre los 4,37 millones de refugiados de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania que se encuentran acogidos en países del bloque gracias a la protección temporal que los 27 activaron para los ucranianos tras la invasión; un marco especial que les asegura permiso de residencia, de trabajo y estudio en suelo comunitario.

La cifra supone un leve descenso con respecto al mes anterior (-1,4%), cuando los refugiados de la guerra sumaban 4,43 millones, lo que supone que algo más de 61.000 personas migraron a otros estatus permanentes en las legislaciones nacionales o bien dejaron la Unión.

Por países, España es el cuarto país con un mayor número de refugiados ucranianos con protección temporal en su territorio, con un total de 275.225 personas registradas en septiembre (algo más de las 273.835 inscritas en agosto).

Por delante, Alemania es el país de la Unión Europea con mayor presencia de refugiados de la guerra en Ucrania, con 1,3 millones de personas, lo que supone asumir el 29,7% del total de los establecidos en toda la Unión bajo el estatus temporal. Le siguen Polonia (858.545 personas, un 19,6%) y República Checa (con 391.720 y un 9,0% del conjunto).

Según los datos ofrecidos este martes por la Oficina europea de estadística (Eurostat), aunque la cifra general apunta a un leve descenso con respecto al mes anterior, por países los datos registran aumentos en 25 de los 27 países de la UE.

Así, los tres mayores incrementos absolutos se registraron en Alemania (+5.515; +0,4%), Rumanía (+3.900; +1,8%) e Italia (+2.505; +4,4%); mientras que cayeron únicamente en Polonia (-80.850; -8,6%) y República Checa (-6.640; -1,7%).