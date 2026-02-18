Herramientas para detectar dislexia y mejorar diagnóstico de enfermedades, X Premios Tecnología Humanitaria de Cruz Roja

X edición Premios Tecnología Humanitaria Cruz Roja. - CRUZ ROJA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una herramienta para mejorar la lectoescritura permitiendo detectar el riesgo de dislexia y otra para transformar el diagnóstico de enfermedades parasitarias con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) han sido las ganadoras de la X edición de los Premios Tecnología Humanitaria de Cruz Roja Española.

En esta X Edición, el jurado ha seleccionado cinco proyectos "excepcionales" que han sido galardonados "por su enfoque innovador y creativo en la aplicación de la tecnología en beneficio de acciones humanitarias y colectivos desfavorecidos".

El primer premio ha sido para 'Dytective', una herramienta educativa digital impulsada por EduCaixa y diseñada por Change Dyslexia, que puede detectar en 15 minutos el riesgo de dislexia y mejorar la lectoescritura mediante más de 42.000 juegos.

Mientras, el segundo premio ha recaído en 'Multiplexai', una solución que aplica inteligencia artificial al análisis de imágenes de microscopía de sangre, funcionando como un "filtro de Instagram" capaz de identificar patrones de enfermedades parasitarias de forma rápida y precisa.

Además, el jurado ha otorgado una mención especial al dispositivo 'Mouthx', un controlador intraoral diseñado para permitir que personas con movilidad reducida --como aquellas con lesiones medulares o ELA-- puedan manejar ordenadores, teléfonos móviles y tabletas sin necesidad de usar las manos. El dispositivo funciona como una férula dental personalizada que convierte los movimientos de la lengua y la mandíbula en acciones digitales.

Por otro lado, dentro de la categoría juvenil JASE (Joven Aunque Socialmente EmprendedorAs) han sido reconocidas: 'One Chance', que complementa los desfibriladores instalados en espacios públicos, y ofrecer una alternativa de bajo coste, fácil implantación y sin necesidad de conocimientos médicos previos; y Guidex, una solución tecnológica presentada por estudiantes de 15 años y orientada a mejorar la movilidad y la autonomía de las personas ciegas, mediante un sistema háptico integrado directamente en la suela del calzado.

Los premios, que se han presentado este miércoles, se entregarán dentro del 4YFN del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, el próximo 5 de marzo.