Hogares con bajos ingresos en España: El 60% de su presupuesto va a comida y vivienda, sin margen para lo demás

Archivo - Un grupo de persona espera una cola durante la entrega de ropa de abrigo y zapatos a familias vulnerables. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las familias en riesgo de pobreza y exclusión social en España destinan casi el 60% de su gasto total a cubrir alimentación y vivienda --40,9 % de su gasto a vivienda y suministros, y el 18,7 a comida--. Así lo revela el Informe 'La cesta de la compra de familias en riesgo de pobreza y exclusión social' de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

El estudio --elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, y de los testimonios de personas con experiencia en pobreza y las aportaciones de diferentes expertas-- muestra cómo los hogares con menos ingresos disponen de un margen mínimo para el resto de las necesidades básicas, entre ellas transporte, sanidad, educación, vestimenta, el ocio o la vida social.

De hecho, la presión económica obliga a reducir drásticamente o eliminar productos más caros y percibidos como menos necesarios, entre ellos pescados, carnes de alto coste como la de bovino, productos de charcutería y alimentación para bebés.

"Las personas en pobreza no gastan más: renuncian a derechos. El problema no es cómo gestionan sus recursos, sino que los ingresos y las políticas públicas no cubren el coste real de vivir con dignidad", señalan desde EAPN-ES.

ALIMENTOS SANOS Y VIVIENDAS ASEQUIBLES, CADA VEZ MÁS DIFÍCIL

El informe refleja cómo la subida del precio de los alimentos y del acceso a la vivienda impacta de forma más preocupante en los hogares más vulnerables. Según la ONG, la compra de alimentos se basa en 2estrategias de frugalidad, priorizando productos baratos y calóricos frente a opciones nutricionalmente recomendables". Carnes de mayor calidad, pescado fresco, frutas, hortalizas, y alimentos específicos para bebés se reducen o eliminan por su coste, lo que genera riesgos de déficit nutricional, especialmente en hogares con niñas, niños y adolescentes.

En paralelo, continua la entidad social, el acceso a una vivienda digna se consolida como uno de los principales factores de empobrecimiento. El alquiler absorbe una parte creciente del presupuesto familiar, mientras que la pobreza energética obliga a muchas familias a elegir entre calentar el hogar o llegar a fin de mes.

REFORZAR DERECHOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

Para EAPN-ES, el informe constata la habitual situación de emergencia a la que tienen que hacer frente las personas en situación de pobreza. Los resultados de la investigación señalan como causas principales los factores económicos --especialmente el precio de la vivienda--, pero también la carga del tiempo que impide una planificación más eficiente y el autocuidado; la discriminación de género; y las desigualdades territoriales.

Ante esta situación, EAPN ha reclamado una respuesta política estructural que incluya medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el refuerzo del bono social energético, asegurar una alimentación saludable y accesible, proteger los servicios públicos como pilares fundamentales de la inclusión social, y aplicar una perspectiva de género en todas las políticas de gasto y cuidados.