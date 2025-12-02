'Un mundo más inclusivo es un mundo mejor, aquí y en Marte", nueva campaña de ONCE para sensibilizar sobre discapacidad

Lanzamiento de la campaña ¡Un mundo más inclusivo es un mundo mejor. Aquí y en Marte" - ONCE

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha lanzado desde el Centro de Satélites de la Unión Europea en Madrid (SatCen) su nueva campaña institucional, creada para reforzar el compromiso con la inclusión y para "demostrar cómo la sociedad avanza cuando incorpora el talento de todas las personas, con y sin discapacidad".

La iniciativa es un viaje que parte de la idea de que "si en 2040 la humanidad podría llegar a Marte, tal y como prevé la NASA, se debe transportar hasta allí aquello que hace mejor al planeta Tierra, una sociedad inclusiva".

Con el mensaje 'Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. Aquí y en Marte', la campaña invita a reflexionar sobre la necesidad de construir un futuro donde todas las personas, todos los profesionales, tengan cabida, dentro y fuera del planeta Tierra.

Es el mensaje central, según la organización, que "conecta con los valores que definen al Grupo Social ONCE con una plantilla de 77.000 trabajadores".

La propuesta creativa utiliza una metáfora futurista que contrapone el posible mañana en Marte con el presente en la Tierra, "mostrando escenas reales de personas con discapacidad plenamente integradas en el trabajo, la educación, la cultura, el deporte y la vida cotidiana".

Con un tono emocional y optimista, la campaña subraya que la diversidad es motor de progreso y que la inclusión no es solo un valor, sino también una forma de avanzar como sociedad con un objetivo rotundo. "Visibilizar la aportación de millones de profesionales, también con discapacidad, que contribuyen cada día al progreso común y transmitir un mensaje que inspire un futuro más justo, más humano y más inclusivo", ha explicado la organización.

El lanzamiento ha sido realizado desde el SatCen, el centro de satélites de la UE en Madrid, que representa un espacio ligado a la innovación y a la mirada europea, con enfoques tan interesantes como la sostenibilidad, el medio ambiente, los movimientos migratorios o diferentes realidades sociales que afectan a la sociedad europea y mundial.