ONG alertan de que el mundo sigue "muy lejos" del objetivo de "Hambre Cero": afecta a 645 millones de personas

Archivo - Una mujer en Vietnam. - JAVIER MARMOL/MANOS UNIDAS - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

ONG han advertido de que el mundo sigue "muy lejos" de alcanzar el objetivo de "Hambre Cero" tras conocer esta semana la última edición de 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo' (SOFI 2026), publicada por Naciones Unidas.

El informe revela que 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, lo que representa el 7,8% de la población mundial. Aunque la cifra supone una reducción de 14 millones de personas respecto a 2024 y de 43 millones respecto a 2022, todavía se sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia y supera en unos 50 millones el número de personas que pasaban hambre hace diez años.

Para Acción contra el Hambre, el informe confirma que "el principal desafío" ya no es únicamente "producir suficientes alimentos", sino "garantizar que las personas puedan acceder a ellos y, especialmente, a alimentos nutritivos".

"Los avances son positivos, pero no podemos caer en la complacencia. Seguimos hablando de 645 millones de personas que pasan hambre y de más de 2.690 millones que no tienen acceso regular a una alimentación adecuada. El hambre no es consecuencia de la falta de alimentos en el mundo, sino de la falta de acceso a ellos. Conflictos, pobreza, desigualdad y cambio climático continúan expulsando a millones de personas de una vida digna", señala el director general de Acción contra el Hambre España, Manuel Sánchez-Montero.

Además, pone de relieve que el informe refleja un "cambio significativo" en la geografía global del hambre pues "por primera vez, África concentra el mayor número de personas que pasan hambre en el mundo: 309 millones de personas, frente a los 292 millones de Asia".

También recalca que el informe muestra que Asia y América Latina han logrado "avances relevantes" en los últimos años, "demostrando que el hambre puede reducirse cuando existe crecimiento económico inclusivo, inversión social y sistemas de protección adecuados".

2.690 MILLONES DE PERSONAS NO TIENEN UNA DIETA SALUDABLE

Asimismo, la ONG alerta de que "la gran lección" que deja el informe de este año es que "hoy no basta con hablar de hambre" ya que, según Naciones Unidas, 2.690 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. "Millones de personas logran comer algo cada día, pero no pueden acceder a los alimentos que necesitan para crecer, desarrollarse y mantenerse sanas", señala Sánchez-Montero, que llama a "no reducir esfuerzos".

En la misma línea, la ONG Manos Unidas ha celebrado el "descenso paulatino" de la cifra del hambre en el mundo, aunque considera que "el dato de 645 millones de personas hambrientas en pleno siglo XXI no es ni mucho menos una noticia para lanzar las campanas al vuelo".

"Los esperados avances contra el hambre deben consolidarse para no dejar atrás a millones de personas", ha advertido la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, quien ha apostado por proteger los avances "mediante el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios".

La organización advierte de que las mejoras que refleja el informe siguen siendo "muy frágiles" y, sobre todo, "muy desigualmente repartidas" entre las distintas regiones del mundo, siendo África "el continente más afectado con unos 309 millones de personas en esta situación", en un contexto "marcado además por la disminución de la ayuda oficial al desarrollo en un 26,3 por ciento en 2025".

"De continuar esta tendencia, alcanzar el objetivo de Hambre Cero para 2030, será solo un espejismo para más de 500 millones de personas. Y, una vez más, y a pesar de sus inmensas riquezas naturales -o quizá por ello-, la población de África será la más perjudicada", ha denunciado Pilar.