Las ONG animan a las empresas a marcar la X solidaria en el Impuesto de Sociedades: "No cuesta nada y aporta muchísimo"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tercer Sector y la CEOE han animado a marcar la 'X' solidaria en el Impuesto de Sociedades, --con la que las empresas pueden destinar el 0,7% de lo recaudado a financiar proyectos de interés social gestionados por el Tercer Sector-- porque "no cuesta nada" a las empresas y "aporta muchísimo" a la sociedad.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles en el evento 'El impacto de las empresas en la transformación social justa', que se ha celebrado en la sede de la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Durante el encuentro se ha presentado la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades, con la que se podría llegar a recaudar, si todas las empresas la marcasen, 186 millones de euros, que serán destinados a financiar proyectos de interés social gestionados por el Tercer Sector que tienen como objetivo acabar con las desigualdades, la pobreza y la exclusión.

Tal y como han recordado desde la Plataforma del Tercer Sector, marcar la Casilla Empresa Solidaria supone una decisión "libre y altruista", con "coste cero" para las empresas.

"Todavía somos poco conocidos, hay pequeños empresarios y autónomos que no la conocen, y no hay motivos para estar en contra porque no cuesta nada y aporta muchísimo para el apoyo a los más vulnerables a traves del Tercer Sector", ha explicado la vocal de comunicación de la Plataforma del Tercer Sector y coordinadora de la campaña Casilla Empresa Solidaria, Paquita Sahuquillo.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha añadido que la X solidaria del Impuesto de Sociedades es "la X que multiplica el compromiso social". "Que todas las empresas españolas conozcan que poner la X al rellenar el Impuesto de Sociedades nos hace mejores a todos como españoles", ha insistido.

También ha estado presente en el acto la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, quien ha subrayado que la sociedad tiene el reto de "avanzar hacia una transformación social justa" y, en este sentido, ha valorado que "las empresas que optan por marcar la casilla solidaria están contribuyendo con un gesto muy sencillo" en beneficio de las personas más vulnerables.

Además, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha dicho que este año quieren "ir más allá" y ha precisado que la transformación social tiene que ser justa porque "la justicia social es lo único que puede provocar tener una sociedad en igualdad de condiciones y que genere oportunidades para todas las personas".

La casilla Empresa Solidaria, que está presente desde el periodo impositivo de 2018, nació impulsada por la Plataforma del Tercer Sector y, desde entonces, ha supuesto una inyección de fondos para atender a los 12,5 millones de personas víctimas de la pobreza o exclusión social, un 26,4% de la población española, según señala la Plataforma.

En el ejercicio de 2018 la cantidad recaudada superó los 24 millones de euros, un importe que ha ido en aumento en los años posteriores logrando un total de 33 y 36,6 millones de euros en 2019 y 2020, respectivamente. De cara a la apertura de un nuevo periodo impositivo, la Plataforma del Tercer Sector estima que podrían recaudarse 186 millones de euros si todas las empresas marcasen esta casilla.