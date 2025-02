La ONG Ayúdame3D lanza su iniciativa 'Helpi del mes' para ayudar a niños con discapacidad de todo el mundo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayúdame 3D ha presentado este mes de febrero su proyecto 'Helpi del mes', una iniciativa que ha reunido a profesionales del mundo del arte y a personalidades de otros ámbitos con el fin de ayudar a personas con discapacidad de todo el mundo.

Además, los artistas invitados crearán piezas únicas con Helpi, la mascota solidaria de la organización. Según explican en un comunicado, de este modo, cada mes, la entidad colaborará con una persona diferente que donará sus obras, que se expondrán en una Galería de Arte a final de año para su subasta benéfica.

"Queremos mostrar al mundo que la tecnología puede cambiar vidas y que está en la mano de todos hacerlo posible, éste es sólo el primer Helpi de 2025, pero ya hemos recibido la confirmación de otros grandes artistas", ha asegurado el CEO de Ayúdame3D, Guillermo Gauna-Vivas.

En concreto, el Helpi de febrero ha sido creado por Alei (@aleidraws), artista que ha colaborado con grupos musicales y grandes empresas como Zara, que se define como un "romántico" en sus obras, que destacan por el uso de colores vivos y de elementos gráficos como flores o estrellas, como se aprecia en su creación.

"Con este Helpi he querido dar valor a las acciones más cotidianas y más simples, que muchas veces damos por hechas, pero que son importantes, como el acto de dar flores. Lo que he hecho ha sido que Help con su prótesis, muestre lo bonito que es este gesto", ha explicado Alei.

Él es el primero de los 12 artistas que en 2025 participarán en esta iniciativa, que culminará a finales de año con la realización de la segunda edición de Galer Solidaria de Arte de Ayúdame3D.

La ONG ha detallado que los 'Helpis del Mes' se podrán adquirir tras la exhibición en subasta solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la creación de ayudas para niños y adultos con discapacidad en más de 60 países.