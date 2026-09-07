La ONG Educo pide adaptar los colegios al cambio climático: "No se puede normalizar estudiar con temperaturas extremas"

Varios niños de camino a la escuela en la entrada del colegio, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La vuelta a las aulas se produce con altas temperaturas en amplias zonas del país, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Educo ha reclamado este lunes que los centros educativos estén preparados para proteger la salud y el bienestar del alumnado y garantizar su derecho a aprender en condiciones adecuadas ante los fenómenos climáticos. Por ello, ha demandado un plan nacional e integral para que las escuelas sean "seguras", adaptándolas a los retos que plantea el cambio climático, como olas de calor, fuertes ventiscas, inundaciones, incendios o temperaturas extremadamente frías.

"Lo que no podemos hacer es normalizar que niños, niñas y adolescentes tengan que estudiar en aulas sometidas a temperaturas y condiciones climáticas extremas. Tenemos que adaptar las escuelas a esta nueva realidad, y por ello pedimos escuelas seguras y resilientes que puedan ser un refugio para la infancia", ha denunciado la directora general de Educo, Pilar Orenes.

Así se ha expresado en la semana en la que la mayor parte de los estudiantes vuelven a las aulas en España. Según ha denunciado, el impacto de las temperaturas extremas no se limita al malestar físico. De hecho, el calor puede dificultar la concentración y el aprendizaje y afectar al bienestar del alumnado, especialmente cuando las aulas y los patios no están preparados para temperaturas tan elevadas.

Educo dice haber trabajado para elaborar una hoja de ruta de la implementación de este plan integral junto a administraciones competentes, expertos de diferentes campos, comunidad educativa y niños, niñas y adolescentes. "Hemos estado trabajando para llegar a una definición de escuelas seguras y tener un análisis de las necesidades y acciones que tendrían que ponerse en marcha", ha señalado.

Además, ha incidido en que España debería adherirse al Marco Integral de Seguridad Escolar (CSSF) 2022-2030 de GADRRRES en paralelo al desarrollo y la implementación de un plan nacional de escuelas seguras. "Este es el primer paso para luego desarrollar e implementar un plan nacional de escuelas seguras", ha recalcado.

La organización ya reclamó antes de verano que se introdujeran medidas de urgencia para que las escuelas pudieran afrontar mejor las altas temperaturas en septiembre como la instalación de pérgolas y zonas de sombra en los patios, protección solar en las ventanas, cubiertas reflectantes, vegetación para reducir la temperatura y fuentes que garanticen un acceso fácil y continuado al agua.

"En junio se prometieron inversiones y se produjeron algunos avances en algunas comunidades autónomas (CCAA), pero España debería contar con un plan integral y nacional de escuelas seguras, que aborde todos los aspectos, desde la prevención a la formación de la comunidad educativa en prevención y anticipación, pasando por la mejora de las infraestructuras o la continuidad de las clases en caso de que se interrumpan por el clima. Cada curso que no adaptamos nuestros centros educativos aumenta el riesgo de pérdida de aprendizaje para miles de niños y niñas", ha concluido Orenes.