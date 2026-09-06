Más 1.600 menores filiados en Ceuta, entre el traslado a la Península y la reagrupación familiar

Varias jóvenes en un polideportivo de El Príncipe, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.600 menores migrantes han sido filiados en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros de julio y 500 plazas de acogida para niñas vulnerables están listas en la Península, a la espera de la firma de la comunidad autónoma de Ceuta, gobernada por Juan Jesús Vivas (PP).

En este sentido, Torres aseguró este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que había 1.612 menores filiados, de los que 1.129 entraron a Ceuta en la entrada masiva de julio, por lo que aproximadamente 500 estaban ya en la ciudad autónoma. En esta línea, reconoció que los niños y adolescentes que quedan por filiar "es imposible darlo".

"¿Cuántos quedan en la ciudad de Ceuta que no hayan sido filiados? Ese dato exacto es imposible darlo, ni el Gobierno de España ni tampoco la autoridad local. Lo que sí hay que hacer, y cuanto antes, es una competencia, en este caso, que es de la ciudad autónoma, en la que coordina también el Gobierno de España, como hacemos en la competencia propia, que son los mayores, es poder tener espacios también para los menores, cuanto antes. En eso está entregada la ciudad autónoma, para que puedan ser todos filiados y también se pueda acometer los procedimientos administrativos pertinentes", explicó.

Con el objetivo de "desinflamar" la situación de Ceuta, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llamó este jueves a la "responsabilidad" de los 'populares' para que autoricen el traslado a la Península de 500 niñas, que son las plazas disponibles entre ONG. De hecho, Rego ha asegurado en diferentes ocasiones que hay más de 700 niñas migrantes en Ceuta.

"Hemos puesto a disposición, ya están operativas, 500 plazas en Península para trasladar a niñas muy vulnerables que hay en este momento en la ciudad de Ceuta. Esto contribuiría significativamente a rebajar la tensión y, por supuesto, a tratar de una manera humanitaria a estas niñas", expuso en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que añadió que "está a falta de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta, firme el traslado".

De la misma manera, el lunes, en la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja, la ministra dijo que es "imprescindible" trasladar a menores migrantes a la Península.

REGO VE "IMPRESCINDIBLE" LOS TRASLADOS A LA PENÍNSULA

"Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en Península por dos motivos: uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas", apuntó.

Igualmente, propuso traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta; el acogimiento familiar; y a partir del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En todo caso, subrayó que la tutela de los menores migrantes es de la ciudad autónoma, por lo que le corresponde a Ceuta tomar la decisión.

Del mismo modo, defendió el principio del interés superior del menor en los procesos de repatriación y reunificación familiar. "Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática. Es una conquista democrática. Es una conquista democrática", afirmó.

También señaló que la infancia es "una responsabilidad y un asunto de país". En este punto, agregó que "si la reunificación es segura, la reunificación se hace", pero expuso que mientras los trámites se resuelven los niños "no pueden quedar desamparados". "Una reunificación familiar con garantías protege a la infancia. Una expulsión colectiva vulnera sus derechos", destacó.

PP DEFIENDE EL RETORNO A MARRUECOS

Por parte del PP, el vicesecretario de Cultura y portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, defendió el martes en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, un primer "acogimiento humanitario" para los menores migrantes en Ceuta tras la entrada masiva de julio y después su retorno a Marruecos.

"La secuencia, el orden, en este caso, de los factores debe ser: primero, acogimiento humanitario a esos menores y protección, por supuesto. Segundo, retorno al país del que vinieron, es decir, los servicios sociales marroquíes deben de hacerse cargo de esos menores. Y a la vez, también, retorno a sus familias", precisó.