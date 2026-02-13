La ONG Entreculturas llama a participar este domingo en la carrera 'Corre por una Causa' por la infancia refugiada

Cartel de la carrera 'Corre por una causa'. - ENTRECULTURAS

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Entreculturas celebrará este domingo 15 de febrero en Madrid la decimoquinta edición de la carrera solidaria 'Corre por una Causa' que recaudará fondos para apoyar proyectos educativos para la infancia refugiada en Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

La prueba madrileña será una de las primeras citas del circuito estatal, que este año recorrerá 16 ciudades, y que se enmarca en una edición especial por la celebración de sus 15 años. En estos tres lustros, más de 170.000 personas se han movilizado en defensa del derecho a la educación y la justicia social.

Los fondos recaudados en la carrera de Madrid se destinarán a proyectos educativos que las ONG Entreculturas y Alboan acompañan en Sudán del Sur y República Democrática del Congo, "ambos, contextos atravesados por conflictos armados y desigualdades estructurales que afectan de forma directa al acceso a la educación", según señala la ONG.

Según los datos aportados por la organización, 473 millones de niños y niñas en el mundo, casi 1 de cada 5, viven actualmente en zonas afectadas por guerras y violencia armada.

Ante este escenario, desde Entreculturas subrayan que la cita de Madrid tiene un valor simbólico por su capacidad de movilización social. "Cada persona que participa en esta carrera está diciendo que la educación no puede depender del lugar en el que se nace y que desde lo local también se puede responder a desafíos globales", señala Lydia Caballero, miembro del equipo organizador del circuito.

Además, la carrera de este año tendrá como embajadora a la doble medallista olímpica de marcha atlética María Pérez. "Miles de niños y niñas refugiados se ven obligados a recorrer cientos de kilómetros huyendo de la violencia. Hoy tú también puedes correr por su derecho a la educación", señala Pérez en el vídeo promocional de la carrera.

También contará con la presencia de la escritora Julia Navarro que participará en la entrega de premios a las personas ganadoras. "Ante una iniciativa como esta, estoy segura de que Madrid volverá a mostrar la solidaridad que le caracteriza", ha indicado la escritora.

La prueba madrileña, cuyas inscripciones ya están abiertas, ofrecerá desde las 10:30 horas distintas modalidades, con carreras de 5 y 10 kilómetros y una marcha de 5 kilómetros en la Casa de Campo. Además, también se celebrarán carreras infantiles de distintas distancias, así como actividades pensadas para facilitar la participación de personas de todas las edades. La organización mantiene también fórmulas como el "dorsal cero" o la posibilidad de regalar un dorsal.