Sánchez critica a Musk y avisa: "Hay que tomar el control de las redes porque se está haciendo caja con la salud mental"

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles, en el pleno del Congreso, al dueño de X, Elon Musk, al que ha acusado de "destruir la salud mental" de los ciudadanos y más concretamente de los jóvenes y ha avisado de que "hay que tomar el control de las redes sociales porque se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente de la gente joven".

Así lo ha expresado el presidente del Ejecutivo en respuesta al líder de VOX, Santiago Abascal, durante su comparecencia en el Congreso para informar de los últimos accidentes ferroviarios, tanto en Adamuz (Córdoba) como en Gelida (Barcelona), en los que murieron un total de 47 personas, y dar cuenta de los distintos foros internacionales en los que ha participado.

En su intervención, Abascal ha afeado a Sánchez que fuera a Dubai a "anunciar la censura en las redes sociales" y ha avisado de que el jefe del Ejecutivo "pretende prohibir las redes sociales, aunque lo disfrace con un intento de proteger" a los menores, "cuando no le han importado nunca". El presidente del Gobierno avanzó en ese viaje su intención de aprobar una serie de medidas, entre ellas, la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años.

En la réplica, Sánchez ha criticado que Abascal "apoya" a Musk, "un billonario que infringe constantemente las leyes españolas" y que "está destruyendo la salud mental" del conjunto de la ciudadanía y "de los más vulnerables" como son los jóvenes, "aquellos que tienen menos de 16 años".

A su juicio, "no es un debate entre izquierda y derecha, es un debate social", y hay "muchas familias" que votan al PP y a Vox "muy preocupados con los contenidos a los cuales acceden sus hijos e hijas en las redes sociales". "No hay ley en las redes sociales. Es un Estado fallido y hay que tomar el control de las redes sociales porque se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente de la gente joven", ha insistido.

Así, se ha preguntado si es "censura" prohibir o evitar que se puedan generar desnudos de menores manipulando imágenes en redes sociales o "decirle a estos magnates que si hay contenidos que son falsos, que son zafios, que son de odio", asuman responsabilidades.

APOYO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Asimismo, Sánchez ha asegurado que "una de las reacciones más interesantes" a sus medidas "ha sido el de la propia comunidad científica y de la salud". "Los propios profesionales sanitarios han sido gente que ha reaccionado positivamente a esta decisión porque son muy conscientes, somos perfectamente conscientes de lo que está en juego", ha dicho.

En este sentido, Sánchez ha añadido que "lo que está en juego no es el bolsillo del señor Musk, lo que está en juego es la salud mental de la gente y, particularmente" de la gente joven.

"Si no hay unanimidad dentro del Consejo Europeo", el presidente ha abogado por crear "una coalición de voluntarios en el ámbito digital" para poder articular respuestas comunes, conjuntas, a nivel europeo, por parte de países importantes, como es el caso de España o Francia, que también ha prohibido el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha afeado "vigilar más las redes sociales que las vías férreas".

Desde Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que "X no puede ser la plataforma de referencia para la información institucional del Gobierno". Según ha argumentado la portavoz de Sumar, la plataforma es propiedad de un "aliado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "ha dicho en numerosas ocasiones que su objetivo es acabar con las democracias europeas".

Asimismo, Martínez ha justificado su rechazo destacando que X puede leer los "mensajes privados", también los de Pedro Sánchez; que "ha llegado a un acuerdo con el Pentágono para entregarle toda la información"; que "promueve el acoso organizado"; que "permite fabricar desnudos falsos con IA", que fomenta la violencia digital contra las mujeres y que fomenta la pornografía infantil".

"X no es una plaza pública, ya no es un ágora digital y nunca volverá a serlo. Ahora es una herramienta al servicio del fascismo", ha declarado la representante de Sumar, para después pedir al presidente del Gobierno que las cuentas institucionales migren a alternativas "seguras y transparentes".

Al respecto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha replicado: "Ya hay que ser vendepatrias para entre oligarcas multimillonarios, que se hacen de oro, machacando la salud mental de nuestros hijos, y el presidente de su país elijan al oligarca multimillonario".

DELITOS CONTRA LA INFANCIA

En este sentido, el líder independentista catalán ha afeado a Abascal que digan que sus hijos "no se tocan" y de la "lista" del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein "ni mu, ni mu". "¿Qué es más rápido, señorías, limpiar las redes sociales de pedófilos y buleros o de menores? Hombre, yo creo que es mucho más sencillo y rápido lo segundo, ¿no?", ha planteado.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha declarado que "empresas como X, Facebook, Instagram, Telegram o WhatsApp permiten y amparan con total impunidad cometer delitos contra la infancia, contra la libertad sexual, contra la libertad política y contra los derechos humanos, mientras fomentan con sus algoritmos el odio, la exclusión, la violencia y hasta los genocidios". "Con total impunidad", ha subrayado.

"Creemos que ya es hora de que esto cambie y estas empresas y sus dueños sean responsables directos de lo que en ellas se permite y ocurre no solo con los menores, que son obviamente el colectivo más vulnerable, más indefenso, sino hacia toda la población", ha manifestado Aizpurua, que ha añadido que las medidas anunciadas por el Gobierno "suponen una amenaza para los intereses políticos y económicos de los dueños de estas plataformas y sus objetivos".

HAY UNA LEY EN EL CONGRESO

Sin entrar a valorar la propuesta y "reconociendo la importancia" del tema, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha dicho que les "extraña" el lugar y el momento del anuncio de las medidas que quiere aprobar el Gobierno cuando en el Congreso "hay un proyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital, en tramitación, cuyo plazo de enmiendas finalizó en diciembre del año pasado, y en el que no se recoge nada" de lo que Sánchez anunció, "ni en las enmiendas de su propio grupo".

"A nosotros nos parece que el tema es muy importante, nos preocupa, las redes sociales pueden ser un instrumento magnífico, y también el estercolero social, una red llena de desinformación, de amenazas y de contenidos que incitan al odio, que afecta a la salud mental de niños, de niñas y de jóvenes. No hacía falta que se fuera a Dubai a presentar las cinco medidas que su gobierno quiere implementar", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que las medidas que Pedro Sánchez ha planteado y "otras requieren, por su importancia, de un debate que ya se está dando" en el Congreso y en la sociedad.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, cree que prohibir las redes sociales para menores de 16 años "suena muy bien" pero "no va a servir para nada". "En este momento las redes sociales están prohibidas en España hasta los 14 años y ¿sabe cuál es la edad de acceso al porno por primera vez? 8 años, presidente", ha alertado.

Según ha defendido Belarra, "contra Elon Musk no vale solo prohibir, hace falta educación, educación, educación". Por eso, ha planteado la propuesta de Podemos: "Crujamos a impuestos a las plataformas que extienden el odio, el racismo, la violencia contra la clase trabajadora y usemos ese dinero para financiar a todos los niveles y para todos los sectores educación sexual obligatoria". También ha vuelto a insistir en crear una red social pública con un algoritmo transparente.