Comisión 8M marchará en Madrid por el Día de la Mujer con un mensaje "antifascista" e "internacionalista": "Somos más"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Comisión 8M marcharán en Madrid el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje "antifascista" e "internacionalista".

Según han informado este viernes, la manifestación recorrerá el centro de la capital desde Atocha, a las 12.00 horas, hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'. Además, la jornada continuará por la tarde con un "tardeo feminista" en Puerta del Sol.

En este sentido, desde Comisión 8M han señalado que la convocatoria se enmarca "en un contexto de respuesta global por los derechos y libertades desde múltiples territorios". "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una reafirmación del feminismo como movimiento social organizado, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han apuntado.

Igualmente, han indicado que la movilización tendrá un "marcado carácter internacionalista" y vinculará "de forma explícita" las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado "por lógicas de guerra, desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al "genocidio" en Palestina, los desalojos en La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE, en EE.UU y a las políticas de exclusión, que "forman parte de una misma lógica que normaliza la expulsión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS TRANS

Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos. "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias", han asegurado.

En esta línea, han señalado que "el feminismo representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", han insistido.

Por otro lado, han añadido que "la lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Desde la Comisión 8M han destacado este año el sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, que "han denunciado públicamente situaciones de abuso, impunidad y desprotección en un ámbito marcado por la precariedad y la desigualdad estructural".

Finalmente, las feministas realizarán un "tardeo feminista" tras la manifestación, con el objetivo de "ocupar colectivamente el centro de la ciudad". El evento han detallado que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.