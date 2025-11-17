¿Qué piden los mayores para vivir en comunidad?: EAPN identifica barreras que dificultan su bienestar

Ilustración realizada por Adela Por Dios en el marco de la investigación de EAPN. - EAPN

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barreras de accesibilidad, inadecuación de los servicios públicos a las necesidades reales de las personas mayores y la pérdida de autonomía y bienestar asociada a modelos residenciales son algunas de las principales problemáticas identificadas por la red de lucha contra la pobreza EAPN en su investigación participativa 'Envejecimiento, servicios de apoyo comunitarios y entornos inclusivos'.

El objetivo de la investigación es conocer cómo viven las personas mayores en sus lugares de residencia, qué necesitan en sus entornos y cómo perciben la provisión de cuidados. El estudio revela la necesidad de promover residencias que fomenten la autonomía y mantengan espacios de encuentro en los barrios, con actividades adaptadas a los intereses y necesidades de las personas mayores.

Para abordar estas cuestiones, el estudio se ha desarrollado mediante la metodología 'photovoice', una técnica participativa que promueve el empoderamiento y la movilización social a través de fotografías y conversaciones en torno a ellas.

Con la colaboración de la ilustradora Adela Por Dios, las ideas y experiencias surgidas del proceso se han plasmado en ilustraciones que muestran de forma visual la mirada de las personas participantes y los principales hallazgos de la investigación.