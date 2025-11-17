¿Qué piden los mayores para vivir en comunidad?: EAPN identifica barreras que dificultan su bienestar

Ilustración realizada por Adela Por Dios en el marco de la investigación de EAPN.
Ilustración realizada por Adela Por Dios en el marco de la investigación de EAPN. - EAPN
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 13:38

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barreras de accesibilidad, inadecuación de los servicios públicos a las necesidades reales de las personas mayores y la pérdida de autonomía y bienestar asociada a modelos residenciales son algunas de las principales problemáticas identificadas por la red de lucha contra la pobreza EAPN en su investigación participativa 'Envejecimiento, servicios de apoyo comunitarios y entornos inclusivos'.

El objetivo de la investigación es conocer cómo viven las personas mayores en sus lugares de residencia, qué necesitan en sus entornos y cómo perciben la provisión de cuidados. El estudio revela la necesidad de promover residencias que fomenten la autonomía y mantengan espacios de encuentro en los barrios, con actividades adaptadas a los intereses y necesidades de las personas mayores.

Para abordar estas cuestiones, el estudio se ha desarrollado mediante la metodología 'photovoice', una técnica participativa que promueve el empoderamiento y la movilización social a través de fotografías y conversaciones en torno a ellas.

Con la colaboración de la ilustradora Adela Por Dios, las ideas y experiencias surgidas del proceso se han plasmado en ilustraciones que muestran de forma visual la mirada de las personas participantes y los principales hallazgos de la investigación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado