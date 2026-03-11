Redmadre presenta un portal de búsqueda de formación profesional para mujeres embarazadas y madres recientes

María Torrego, Leticia Estevas-Guilmain, Virginia Fábregas y Claudia Pery Osborne. - FUNDACIÓN REDMADRE.

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Redmadre ha lanzado la herramienta digital 'Redmadre Orienta', un buscador de itinerarios profesionales dirigido a mujeres embarazadas y madres recientes, a través del cual se puede acceder a una orientación personalizada de formación.

La presidenta de la Fundación Redmadre, Marta Torrego, ha explicado que "esta herramienta es un paso" más del Proyecto Forma+Emplea+Integra, a través del cual se busca ayudar a mujeres embarazadas y madres recientes para facilitar su incorporación al mundo laboral y permitirles sacar adelante a sus familias y desarrollar sus vidas de manera integral".

"Con este portal de orientación profesional abrimos nuestro proyecto de formación y empleo a cualquier mujer que necesite nuevas oportunidades para reconstruir su proyecto de vida, sin necesidad de que esté recibiendo apoyo en Redmadre", ha argumentado Torrego.

Por su parte, Leticia Estevas-Guilmain, responsable del Proyecto Forma+Emplea+Integra, ha explicado que las mujeres a las que la Fundación ayuda necesitan "urgentemente formarse para conseguir un empleo digno que les garantice mejores oportunidades a ella y a su nueva familia".

Redmadre Orienta conecta a la mujer según su edad, comunidad autónoma, estudios previos y situación legal con las entidades sociales que ofrecen cursos y programas compatibles con sus circunstancias. Asimismo muestra el mapa de la educación pública a la que pueden acceder y los títulos que pueden cursar, explicando detalladamente cada uno y el tipo de trabajo que podrán desarrollar después. El programa cuenta con una sección para acceder de manera rápida y sencilla a la acreditación de competencias profesionales y homologaciones de títulos.

Durante la presentación de la herramienta digital, Leticia Estevas-Guilmain, responsable del Proyecto Forma+Emplea+Integra, ha explicado que aglutinando en un único portal esta información se evitará también el porcentaje de abandono en la búsqueda de formación o de empleo que surge "cuando se explora sin rumbo en Internet".

Con el fin de hacer llegar todo el abanico de posibilidades se ha añadido a Redmadre Orienta la sección 'Explorar novedades' en la que se incluyen los cursos cortos o inmediatos que comunican directamente las organizaciones con las que se trabaja en el proyecto Forma+Emplea+Integra.

"Son cursos que las entidades no llegan a publicar en sus webs por la inmediatez y, a través de Redmadre Orienta, se pueden ofrecer para beneficiar a más personas, más allá de las mujeres a las que nosotros acompañamos", ha explicado Leticia Estevas-Guilmain.

La responsable del proyecto ha señalado también que la página no es un rastreador de cursos, sino que el equipo de la fundación analiza las diferentes opciones y cursos para después incluir los que son útiles para las personas a las que va dirigida la herramienta.

"Queremos que Redmadre Orienta sea un espacio abierto y colaborativo, por ello hacemos un llamamiento a entidades educativas, organizaciones formativas, universidades, centros de formación profesional y organizaciones sociales que cuenten con formaciones que se adapten a las necesidades del colectivo a que se sumen a este proyecto enviándonos sus planes de estudio para publicarlos en la plataforma", ha explicado Torrego.

Fundación Redmdre ha llevado a cabo el desarrollo de esta herramienta gracias al apoyo de la Fundación Nemesio Diez. "Cuando una fundación apuesta por otra organización social, lo que realmente está haciendo es multiplicar el impacto del bien", ha destacado María Torrego al agradecer la confianza, acompañamiento y aportación económica de Fundación Nemesio Diez para desarrollar esta herramienta.