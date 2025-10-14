Rego confía en que España se mantenga como "valedora" de la UNRWA a la que ha aportado 20 millones este año

El embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas, y Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA.

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el embajador de España en Jordania, Miguel de Lucas, en la que ambos han abordado los diferentes proyectos que Rego ha conocido de la mano de la UNRWA desde el pasado sábado, durante su visita oficial a Jordania. En lo que va de año, el Gobierno español ha aprobado aportaciones a UNRWA por valor de casi 20 millones de euros.

En este sentido, Rego ha subrayado el apoyo político y financiero de España a la actividad de la organización y confía en que "España continúe siendo una de las principales valedoras" de una organización cuyo trabajo es "imprescindible y de justicia" con la población palestina refugiada.

En la reunión también han estado presentes la cónsul de España en Jordania, Eva Mendoza, la segunda jefatura de la Embajada, Estíbaliz López de Goicoechea, y la coordinadora general de Cooperación española en el país, Cristina Gutiérrez Hernández