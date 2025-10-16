Sube la brecha norte-sur en tasa de pobreza: Asturias 15,6%, 9 puntos menos que Canarias y más de 10 que Murcia

En Euskadi, Navarra o Baleares la población en riesgo de pobreza es menos pero crece su intensidad: El 45% vive con menos de 644 euros/mes

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado la mejora de las prestaciones y ayudas autonómicas ante las desigualdades de territorios que han provocado un incremento de la brecha norte-sur. Si en Asturias la tasa de pobreza es del 15,6, en Canarias sube al 24,6% y Murcia al 26%. Además, el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas no consigue mejorar por si sólo las cifras de pobreza.

Así se desprende del capítulo 'Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea' del XV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' de EAPN-ES, publicado este jueves por EAPN-ES. Dicho estudio pone en evidencia que en España, el territorio constituye un factor importante de desigualdad, que se mantiene de forma estructural y se ve reflejado en la mayoría de los indicadores de pobreza. Esto hecho se debe a algunas variables demográficos, pero también a las políticas públicas que se implementan en las diferentes CCAA, según el análisis.

Según el Informe, el riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) se redujo en el último año del 26,5 % al 25,8 % de la población, unos 12,5 millones de personas (200.000 menos), la cifra más baja desde 2014. Para EAPN-ES se trata de una "reducción importante", que refleja la apuesta por políticas sociales de estos últimos años, pero la ONG alerta frente a unas cifras que desde 2014 no han logrado bajar del 25 % de la población. Es decir, al menos 1 de cada 4 personas en España se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década.

Estos datos varían en función del territorio, con tasas de pobreza regionales que duplican la media estatal y una "clara" brecha norte-sur que se mantiene constante con los años. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia presentan los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Resulta preocupante para la organización casos como Navarra, Comunitat Valenciana o Castilla y León, que arrastran "un empeoramiento" de las cifras varios años consecutivos.

Por otro lado, aunque se haya constatado el impacto positivo de las políticas sociales aprobadas frente a las últimas crisis, la mejora no alcanza "la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias". Esto lo pone en evidencia datos como que ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euro al mes.

En este sentido, ha incidido en el hecho de que regiones con mejores datos como Euskadi, Navarra o Illes Balears, aunque la pobreza alcance a menos personas, lo hace con intensidad notable: más del 45% de las personas en riesgo de pobreza en estos territorios viven con menos de 644 euros al mes.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para EAPN-ES, el carácter estructural de la pobreza en España y en las CCAA es una muestra de cómo "el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad" y ha advertido de la necesidad de fomentar "la inversión social y el papel protector del Estado, con políticas que refuercen la cohesión social y territorial y con un sistema fiscal progresivo más justo".

En este sentido ha recordado que el aumento del PIB en las CCAA y la creación de empleo no consiguen mejorar las cifras de pobreza de un modo proporcional. Según sus datos, esta situación se refleja en regiones como Canarias, Comunitat Valenciana o la Comunidad de Madrid. En el caso madrileño, aunque registra una de las rentas medias por persona más altas del Estado (euros 17.275) y presenta un PIB per cápita muy elevado, es una de las regiones más desiguales: el 20 % más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre. Por ello, consideran "imprescindible una mayor redistribución y mejorar la calidad del mercado laboral y de los sistemas de garantía de renta".

En este contexto, el Informe realiza un análisis del papel protector del Estado. En 2024, las ayudas y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, evitaron que 11,1 millones de personas entrara en situación de pobreza en nuestro país. Pese a esto, en la comparativa por CCAA, la capacidad de las transferencias de las Administraciones para reducir la desigualdad viene determinada por la inversión social que lleve a cabo cada región y pone como ejemplo a, Murcia, Asturias y Canarias parten de situaciones de vulnerabilidad semejantes, y tendrían tasas de pobreza sin transferencias muy similares (entre 47 % y 48 %). "Gracias a las prestaciones sociales, Asturias registra una tasa de pobreza del 15,6 %, mientras que Murcia alcanza el 26,0 % y Canarias el 24,6 %", ha argumentado la EAPN.

VIVIENDA Y POBREZA INFANTIL

Respecto a la vivienda, el incremento de los precios se evidencia sobre todo en los alquileres, cuyo gasto medio mensual ha subido un 39,3 % a nivel estatal entre 2014 y 2024, casi el doble si se compara con la cuota hipotecaria (sube un 20,1 %).

Este incremento se agudizó en Baleares (+77,6 %) y en Canarias (+68,1 %) que, junto a la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana, son las regiones donde vive un mayor porcentaje de población con gasto elevado en vivienda (40 % o más de la renta), por encima de la media estatal.