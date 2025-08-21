El Teléfono de la Esperanza activa su Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes por los incendios en España

Vecinas de Castrocalbón junto a una vivienda que ha sido destruida por los incendios, a 20 de agosto de 2025, en Castrocalbón, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha activado su Programa de Atención Psicológica ante Catástrofes y Desastres Naturales por los incendios forestales que se han dado en diferentes punto de España durante este verano.

Este protocolo, puesto en marcha por primera vez durante la dana de Valencia, en 2024, incluye la intervención de especialistas en Psicología Clínica y Sanitaria tanto de forma presencial -en aquellos centros cercanos a las zonas afectadas- como online, a través de un equipo de 15 profesionales.

Así, las personas que se han visto afectadas por los incendios pueden contactar con el Teléfono de la Esperanza a través del número 717 003 717. El equipo de orientación valorará cada caso para derivarlo, si es necesario, al equipo clínico especializado.

En este sentido, la presidenta del Teléfono de la Esperanza, María Guerrero, ha advertido de que, en situaciones como la actual, "el impacto emocional puede ser profundo, incluso en quienes no han sufrido daños materiales". "Perder la sensación de seguridad o ver alterado tu entorno genera un tipo de dolor que también necesita ser escuchado", ha añadido.

Igualmente, ha reafirmado el compromiso de la organización con la salud mental y ha dicho que no podían "mirar hacia otro lado". "Estar presentes también en estos momentos es parte de nuestra misión", ha subrayado.