Voluncloud impulsa el voluntariado: 6.913 voluntarios activos en España

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Voluncloud, la plataforma de gestión digital de Plataforma de Voluntariado, reúne a 366 entidades de voluntariado, tiene activas 119 ofertas y cuenta con 627 personas del Tercer sector implicadas en su funcionamiento diario.

Los datos muestran que la herramienta, concebida tanto para organizaciones sociales como para las personas que quieren hacer voluntariado, ha experimentado un "notable crecimiento" este año. En la actualidad, cuenta con 6.913 personas voluntarias activas y ahora se dispone a abordar la campaña del último trimestre de 2025, que es el tramo que genera mayor número de ofertas de voluntariado.

Voluncloud, permite a las ONG gestionar de forma integral su voluntariado ya que a través de la plataforma, pueden realizar desde la inscripción hasta el seguimiento de la actividad solidaria. Además, centraliza toda la información relevante, lo que apoya la eficiencia y ayuda a las organizaciones sociales en sus labores administrativas.

Por su parte, las personas que quieren hacer voluntariado pueden encontrar su espacio con garantías de seguridad. La herramienta permite explorar entre cientos de ofertas de voluntariado, filtrarlas por intereses, ubicación o tipo de actividad, y conectar directamente con alguna de las 366 entidades registradas que, a su vez, están respaldadas por 627 profesionales del tercer sector.