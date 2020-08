Voluntarios centran su ayuda en España pero sin actividad en residencias: "Todavía nadie se atreve a meterse ahí"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios españoles de Cooperación Internacional no han realizado actividades en el extranjero este verano debido a la expansión del coronavirus, por lo que la organización ha centrado sus iniciativas a nivel nacional, aunque excluyendo las ayudas presenciales en residencias de personas mayores.

"Es un sector de riesgo, todavía nadie se atreve a meterse ahí y probablemente ni te dejen", ha señalado a Europa Press el director general de Cooperación Internacional, Rafael Herraiz, al ser preguntado por las labores de voluntariado en las residencias.

No obstante, Herraiz ha destacado que sí han organizado actividades de voluntariado digital para las residencias de personas mayores. "Hemos organizado algún festival online con personas mayores de residencias, cosas puntuales", ha precisado.

Durante el mes de julio, miles de voluntarios de Cooperación Internacional han colaborado en distintas iniciativas de voluntariado por toda España, como rehabilitación de viviendas, reparto de alimentos, actividades de ocio, atención a personas sin hogar o actividades medioambientales.

Para el director general de Cooperación Internacional, el reparto de alimentos "quizás sea ahora lo más visible" de todas las actividades de voluntariado. Además, ha añadido que los voluntariados que implican contacto personal "han sido más difíciles de manejar".

"Hay más prudencia, sobre todo al comienzo de la pandemia. Ahora se han empezado a hacer más con las medidas recomendadas", ha subrayado Herraiz en referencia a las actividades de voluntariado que conllevan más contacto físico.

FALTA DE MEDIOS PARA CREAR MÁS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Asimismo, ha resaltado que por el coronavirus "ha habido mucha demanda" de voluntariado digital, que "no es fácil de canalizar" porque las entidades no están todavía "del todo preparadas" para crear programas de voluntariado digital. "No es tan fácil, hay mucho que avanzar", ha concretado.

"Hemos tenido bastante demanda de voluntariado, podríamos haber hecho más si hubiéramos tenido más potencia de organizar actividades, pero no nos da la vida para organizarlo. Hay cosas donde no hemos podido llegar", ha lamentado Herraiz.

En su opinión, los voluntarios que tienen más contacto con el beneficiario directo, como es el caso de las actividades de rehabilitación de viviendas, tienen "más impacto" de la crisis actual porque hay un contacto "muy directo" ya que están toda una semana en la casa de una familia, algo que "deja huella".

"Desde el comienzo de la pandemia se ha notado la crisis, ha habido mucha necesidad. La necesidad ha crecido mucho", ha apuntado el director general de Cooperación Internacional, al tiempo que ha subrayado lo "complicado" que es evaluar bien a las personas que necesitan ayuda y "acertar" con los perfiles más vulnerables.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL VERANO DEL COVID-19

Entre las iniciativas de voluntariado llevadas a cabo este verano, Cooperación Internacional ha destacado el Programa de Liderazgo Social en Aragón; el apoyo escolar en Pontevedra; el campamento de verano en Tenerife; el verano solidario en Valencia; el reparto de alimentos en Sevilla; o las casas de personas vulnerales pintadas en Santiago, A Coruña, Valencia o Tenerife.

Respecto al Programa de Liderazgo Social de Zaragoza, la ONG ha señalado que los alumnos han disfrutado durante el mes de julio de un plan especialmente pensado para ellos, para que el verano "sea un tiempo de compartir, aprender, disfrutar y crecer". Asimismo, el proyecto escolar en Pontevedra consiste en el apoyo y refuerzo escolar a los niños y niñas de familias con dificultades.

Por su parte, los niños del barrio de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, han podido disfrutar del campamento de verano a pesar de las dificultades; y unos 30 jóvenes voluntarios han dedicado parte de sus vacaciones a rehabilitar tres viviendas de personas en riesgo de exclusión, en el barrio del Cabañal en Valencia.

En Sevilla, la nave de Cooperación Internacional ha terminado el mes de julio con toneladas de alimentos repartidos y decenas de voluntarios han hecho posible el reparto de bienes de primera necesidad a personas y familias vulnerables, que han llegado a una situación límite, ante la crisis del coronavirus.

Por último, gracias al proyecto 'Painting for Others', 84 voluntarios pintarán 16 casas en Madrid; 24 voluntarios de Levante trabajarán en 4 casas de A Coruña y Santiago; 10 voluntarios de Andalucía pintarán 2 casas en A Coruña; 30 voluntarios de Galicia también han ayudado en A Coruña; y 30 voluntarios han pintado una nave en Canarias.