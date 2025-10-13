World Vision amplía sus operaciones de emergencia humanitaria ante las inundaciones de Vietnam: "Lo perdí todo"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

World Vision está ampliando sus operaciones de emergencia ante las "devastadoras e históricas" inundaciones que se producen desde agosto en el centro y norte Vietnam para ayudar "a decenas de miles de personas que se han quedado sin hogar, sin alimentos y sin agua potable", como ha indicado la ONG este lunes en un comunicado.

Para llevar a cabo esta respuesta, la ONG ha solicitado 1,5 millones de dólares estadounidenses en fondos urgentes a donantes internacionales, agencias humanitarias y socios globales.

La organización ha explicado que desde que comenzó la emergencia, que ha dejado acumulados de 855 litros por metro cuadrado en algunas regiones, "más de 238 personas han muerto a causa de inundaciones, casi 400 han resultado heridas y cientos de miles se encuentran ahora sin refugio seguro, alimentos o agua".

Asimismo, ha afirmado que los daños causados por los tifones han arrasado hogares, escuelas, cultivos y medios de subsistencia en 18 provincias. "Las pérdidas económicas ya han superado los 1.400 millones de dólares, lo que ha desbordado la capacidad local y ha llevado a las comunidades al límite", ha añadido.

"Esta es una de las emergencias humanitarias más complejas y de mayor alcance a las que se ha enfrentado Vietnam en los últimos años", ha afirmado la directora de Operaciones de World Vision en Vietnam la Vu Thi Nga, y añade que "las familias están abrumadas". "Se han perdido todos los medios de subsistencia. Nos comprometemos a apoyarles, no solo hoy, sino durante todo el largo y difícil proceso de recuperación", ha asegurado.

World Vision ha compartido el testimonio de la Sra. Tan, una abuela de la provincia de Thanh que perdió todas sus pertenencias. "La inundación lo arrasó todo, no quedó nada. El agua estaba muy alta. Vivo aquí sola y ni siquiera pude cruzar para ir a la casa de mis hijos. Tenía un pequeño campo de arroz y un estanque de peces, pero lo perdí todo, se lo llevó el agua. En todas estas décadas, nunca había visto una inundación tan grande y devastadora como esta", dijo Tan.

MILES DE AFECTADOS

En respuesta a la situación, World Vision en Vietnam "ya ha llegado a más de 5.600 personas en la provincia de Thanh Hoa con ayuda alimentaria de emergencia, kits de higiene, suministros de desinfección y comunicaciones urgentes para su protección. Ahora, está ampliando su respuesta a otras tres provincias más gravemente afectadas: Phu Tho, Bac Ninh y Thai Nguyen", como ha apuntado la ONG.

Esta operación se llevará a cabo durante los próximos 12 meses, "con el objetivo de llegar al menos a 50.000 personas, especialmente a niños y niñas vulnerables, personas mayores y familias que lo han perdido todo". Además, la organización ha asegurado que la ayuda incluirá apoyo alimentario, agua potable y saneamiento, rehabilitación de refugios de emergencia, protección de la infancia, recuperación de los medios de vida y ayuda en efectivo.