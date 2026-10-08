Gabilondo exige "planes" de vivienda tras desahucio de Maricarmen: "Nunca poner en la calle a personas vulnerables"

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a los candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que presenten sus "planes" y "alternativas claras" para solucionar el problema de la vivienda, que tomen medidas "no solo cuando la cosa se pone fea", y ha subrayado que lo que no se puede hacer "nunca" es "poner en la calle" a una persona en situación de vulnerabilidad como Maricarmen.

"Si ahora va a haber elecciones, a todos los que se presentan a las elecciones que hagan la propuesta de qué planes tienen para la vivienda, qué planes tienen para abordar estos asuntos. Si no se les ocurre nada pongan: 'En este punto no se nos ocurre nada'. Y si se les ocurre algo que no es lo que ya se propone ahora en estos decretos, que puede ser, pues que digan qué es lo que es, que voten otra cosa. Es decir, no dictamos a los poderes públicos qué es lo que han de hacer, solo les decimos una cosa: Hay que hacer", ha subrayado Gabilondo durante un encuentro informativo de Nueva Economía Forum, celebrado en el Hotel Four Seasons de Madrid.

Así, ha pedido que "planteen claras alternativas que permitan abordar esta cuestión como una cuestión central". "Va a ser ineludible hacerlo. Que cada uno presente sus propuestas, pero no basta decir que esta no me gusta", ha insistido.

En concreto, ha propuesto que se tomen "medidas extraordinarias" que eviten el desahucio de personas vulnerables para que no se repitan casos como el de Maricarmen, la señora de 87 años que este miércoles falleció, dos semanas después de ser desahuciada. "Lo que no corresponde hacer en modo alguno nunca es poner en la calle a una persona en situación de vulnerabilidad explícita", ha remarcado.

También hay que tener en cuenta, a su juicio, "la situación posible de vulnerabilidad del propietario, que no sea un gran tenedor" y buscarle "una compensación económica". "Estas cosas están en el debate de qué es lo que corresponde hacer", ha precisado.

En todo caso, ha reclamado a los partidos políticos que tomen medidas desde el primer momento y no solo cuando la situación se complica. "Si encontraron una solución cuando la cosa se ponía fea, yo lo que propongo es que no haga falta que se ponga fea para que encuentren una solución", ha insistido.

Entre otras propuestas, ha pedido aumentar el parque de vivienda pública hasta alcanzar la media de la Unión Europea y asegurar la protección indefinida de las mismas, reforzar las ayudas al pago del alquiler, o limitar el alquiler de viviendas turísticas. "La propiedad privada de un coche, de una casa, de algo, pero ¿qué límites tiene eso? ¿No tiene ninguno? Pues yo creo que el limitar el alquiler de viviendas turísticas significa también al menos regular eso. ¿No tiene la sensación de que esto se nos ha ido un poco de las manos?", ha planteado.

Gabilondo también ha anunciado que a final de este mes de octubre, mantendrá una reunión monográfica sobre vivienda con todos los defensores de las distintas comunidades. Además, ha señalado que se han dirigido a las comunidades autónomas, preguntando sobre las actuaciones que han desarrollado en materia de vivienda pública y con todo ello, realizarán un informe que Gabilondo quiere entregar "lo antes posible para no contaminar o ser contaminados por la campaña electoral".