Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El feminismo volverá a salir dividido en Madrid este miércoles 5 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una jornada marcada por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En primer lugar, marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista a las 18:30 horas desde la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la Plaza de España con el lema 'Paremos la barbarie'. Media hora después, a las 19:00 horas, saldrá Comisión 8M, desde Neptuno hasta Sol, con el lema 'Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista'.

"Este 25 de noviembre salimos a la calle en memoria de las que han sido asesinadas, por las que sobrevivieron, por todas las mujeres amenazadas, y también por las niñas que merecen crecer sin violencia y miedo. No pedimos resignación, ni minutos de silencio que sustituyan a las decisiones de protección y ayuda que faltan", aseguran Foro de Madrid y Movimiento Feminista en el manifiesto consultado por Europa Press.

En el documento, hacen alusión a las más de 40 mujeres que han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas y denuncian que "sus asesinatos se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas".

También piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional. Además, solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

"Todos los fallos que no protejan a las mujeres, deben investigarse, con conclusiones públicas e implementarse medidas para que no se repitan. Las mujeres víctimas necesitan respuestas, no promesas que se renuevan después de cada crimen", recalcan.

Respecto a la violencia vicaria, llaman a suspender visitas y contactos cuando exista el riesgo legalmente apreciado de violencia, así como escuchar a los menores y no desacreditar a las madres que intentan protegerlos.

Entre las medidas propuestas por las feministas, incluyen investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar y corregir la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí', "con pleno respeto a las garantías judiciales de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a exigir respuestas que protejan de verdad".

Del mismo modo, afirman que la trata, la prostitución y la pornografía que utiliza o exhibe violencia contra las mujeres "requieren actuaciones diferenciadas y una respuesta que reconozca sus vínculos".

En esta línea, exigen la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Así, solicitan ingresos, vivienda, atención sanitaria, formación, empleo, reparación y, "cuando corresponda", regularización y protección.

Además, abogan por proteger a las menores captadas por las redes, supervisar los centros de tutela y depurar responsabilidades por negligencias. De esta manera, claman contra la pornografía, los "vientres de alquiler" y "los negocios que explotan la capacidad de gestar".

Igualmente, rechazan los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata y la violencia sexual en los conflictos armados. "Los derechos de las mujeres en ningún caso no admiten excepciones religiosas, culturales o geopolíticas", avisan.

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista también proponen prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control".

Del mismo modo, piden revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque "comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

COMISIÓN 8M: "DERECHOS, VIVIENDA Y FEMINISMO ANTIFASCISTA"

Tras venir de lo que define como una "histórica huelga general por la vivienda", Comisión 8M denuncia las agresiones contra sus cuerpos, vidas y territorios, plantando cara a los discursos de la "derecha y la extrema derecha", quienes, según el texto, "se empeñan en negarlo" y en volver "a etapas siniestras de silencio e impunidad".

Desde una perspectiva estructural e interseccional, asegura que las violencias machistas no son casos aislados, sino "consecuencia de un sistema que sostiene la desigualdad y la violencia como ejes vertebrales del control patriarcal, capitalista y colonial".

Asimismo, alza la voz contra el acoso digital, las violencias sexuales y la "desprotección" frente a la violencia vicaria, al mismo tiempo que exige que las instituciones reconozcan a menores y adolescentes como "víctimas directas de violencia machista" y escuchen a las madres protectoras.

En el texto, Comisión 8M vincula la erradicación de la violencia con el acceso a un hogar y advierte de que "la violencia machista también desahucia" y que la crisis habitacional obliga a muchas mujeres a seguir conviviendo o a regresar con sus agresores al enfrentarse a "alquileres imposibles, con exigencias de nóminas, avales y fianzas que no pueden asumir".

RECLAMAN "VIVIENDA DIGNA Y SEGURA"

Por ello, exige "vivienda digna y segura para todas y todes", el fin del "hostigamiento institucional" contra los barrios y lanza una consigna explícita en defensa de la Cañada Real: "¡Cañada se queda!".

El feminismo antirracista ocupa otro eje central del documento, en el que la organización dice "basta al racismo institucional contra las personas racializadas" y denuncia las "trabas" al empadronamiento que, según expone, impiden a las personas sin papeles acceder a la sanidad y a los recursos de protección.

Por último, denuncia "los genocidios, las violencias que sufren las mujeres y disidencias en conflictos armados, los procesos migratorios y colonizadores". Además, se solidariza particularmente con la lucha del pueblo palestino y saharaui.

"Hoy, con las elecciones a la vuelta de la esquina, les gritamos; cada vez seremos más señalando las violencias y exigiendo verdad, justicia y reparación. ¡Aquí está la resistencia feminista antifascista! ¡Aquí está el feminismo antirracista!", recalca.

EL 25N CONGREGÓ A 5.000 PERSONAS EN 2025

El 25 de noviembre del año pasado el feminismo salió una vez más dividido en Madrid, con dos manifestaciones que reunieron a unas 5.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española, frente a las 6.500 que estimó en la misma jornada de 2024.

Concretamente, contabilizó que unas 2.000 personas acudieron a la convocatoria del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, una manifestación que congregó a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital. Las organizadoras estimaron una asistencia de 5.000 personas, mientras que en 2024 la elevaron a 10.000.

La segunda marcha, la convocada por la Comisión 8M, congregó, según Delegación de Gobierno, a 3.000 personas, las misma estimación oficial que el año anterior. Las organizadoras elevaron la cifra a entre 8.000 y 10.000 personas, pero en 2024 la estimaron en unas 70.000.