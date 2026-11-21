Colas del hambre - Cedida

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayudas de hasta 10.000 euros por familia y 96 semanas de permiso de maternidad son algunas de las propuestas de Fundación Madrina a los partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La entidad social propone un paquete de 31 medidas urgentes y reclama actuaciones estructurales que "saquen la protección de la infancia vulnerable de la confrontación partidista".

Así, plantean transferencias directas del Estado de entre 7.000 y 10.000 euros anuales por familia con menores a cargo en situación de vulnerabilidad severa,destinadas a garantizar la alimentación básica y la higiene infantil, junto con un salario base maternal durante la crianza que asegure la subsistencia y el retorno al mercado laboral.

También plantean deducciones y exenciones fiscales de hasta el 100 % para las empresas que donen alimentos, productos de higiene infantil, ropa y enseres destinados a madres y bebés vulnerables.

En el apartado de salud, proponen restablecer plenamente la sanidad universal, gratuita e igualitaria mediante una tarjeta válida en todo el territorio nacional, para que ninguna familia pierda derechos o cobertura al cambiar de comunidad autónoma, así como incluir de forma gratuita y prioritaria en la cartera pública servicios como odontología, oftalmología (con provisión de gafas) y salud mental materno-infantil.

También plantean que se agilicen trámites municipales de empadronamiento y regularización administrativa para frenar la exclusión documental que deja fuera de las ayudas públicas a madres y menores, además de regularización ágil asimilada a crisis humanitarias como la habilitada para Ucrania. Y, para facilitar el acceso a la vivienda, la ONG propone impulsar fórmulas de alquier social garantizada que protejan frente a impagos a los propietarios que arrienden viviendas a familias vulnerables.

En materia de conciliación, se proponen ampliar los permisos de maternidad y lactancia hasta las 96 semanas planteadas en su Pacto por la Lactancia, mantener abiertos colegios y guarderías en los periodos no lectivos y en verano para que las madres con cargas familiares no pierdan su empleo, y mejorar la accesibilidad en el transporte y los espacios públicos para embarazadas y carritos de bebé.

También apuestan por la repoblación rural, mediante programas nacionales inspirados en Pueblos y Abusos Madrina que rehabiliten viviendas vacías en municipios pequeños y vinculen el traslado voluntario a proyectos de empleo y emprendimiento rural.