Ángel Gabilondo: "Los DDHH nos dan fuerza e intensidad, son un camino, un modo de proceder"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - EL DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este miércoles los premios de la XXI Edición del Concurso de Dibujo sobre Derechos Humanos Defensor del Pueblo y ha afirmado: "Los derechos humanos nos dan fuerza e intensidad, son un camino, un modo de proceder, un conjunto de tareas para nuestros deberes".

En un acto celebrado en la sede de la institución, Gabilondo ha destacado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un alcance que va más allá de los límites geográficos, que su importancia radica en que no deja a nadie al margen.

El Defensor ha defendido que el "mejor aliado son los derechos humanos, que no son ideas abstractas". "Ellos nos darán fuerza e intensidad. Cuando uno no sabe muy bien qué hacer, los derechos humanos son un camino un modo de proceder, un conjunto de tareas para nuestros deberes", ha manifestado.

Según ha afirmado Ángel Gabilondo, "dibujar tiene mucho que ver con la mirada y con el corazón" y ha señalado: "En este concurso en el que habéis participado, no pocas veces los dibujos han palpitado al ritmo del corazón, de lo que sentís y pensáis, de lo que os ha dolido o conmovido, de lo que creéis que no debe ser como es".

En esta edición han participado 2.716 niños y niñas de toda España y de colegios españoles en el extranjero. De los dibujos enviados por los escolares, 1.521 corresponden a alumnos de Educación Primaria, 1.076 a escolares de Educación Secundaria y 119 a alumnos de Educación Especial.

El acto ha contado con la presencia de la adjunta segunda, Patricia Bárcena, así como de miembros del jurado, escolares premiados, sus acompañantes y profesores. Además del Defensor del Pueblo, han intervenido María del Carmen Martagón, profesora del Centro de Educación Especial Cristo Roto; Marta Butragueño y Ainoa Palomo, docentes del Colegio Nueva Castilla y el secretario del Jurado, Arturo Arnau.

El miembro del Jurado José Mª Pérez 'Peridis' ha enviado un vídeo que se ha proyectado en el evento. El dibujante, arquitecto y escritor ha felicitado a los escolares que se han presentado al concurso porque con sus dibujos "han expresado una idea, no una materia o un objeto y eso es un salto enorme".

Asimismo, los alumnos ganadores han leído el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y estudiantes de los centros madrileños Plácido Domingo y Nueva Castilla han leído los 30 artículos que la componen.

En la categoría de Educación Primaria han sido galardonados los dibujos de Alba García Portolés, del Colegio Niño Jesús de Burgos; Amalia Ioana Mardare, del CEIP Valentín García Yebra, de Ponferrada (León), y Laia García Martín, del CEIP Alonso Berruguete de Valladolid.

En la modalidad de Educación Secundaria han resultado premiados los trabajos de Alan Gómez Marín, del IES Atalaya, de Casariche (Sevilla); Gabriela Osoro Brandeiro, del Colegio Montealto de Madrid, y Daniel Lavado Laure, del Colegio Obispo San Patricio de Málaga.

En la categoría de Educación Especial el ganador ha sido Manuel Jesús Díaz Abreu, del PTFVAL Cristo Roto, de Gibraleón (Huelva).

El jurado de esta edición ha estado presidido por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y han participado como vocales la galerista Isabel Azcárate; la directora de la Asociación Debajo del Sombrero, Lola Barrera; el escultor Jacobo Castellano; el pintor Hernán Cortés; el profesor Vicente Ferrer; el dibujante José María Gallego.

También han formado parte del jurado Alicia Koplowitz; la subdirectora general adjunta de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Marta Pedrajas; el dibujante José Mª Pérez 'Peridis' y el presidente del Patronato de UNICEF España, Gustavo Suárez- Pertierra. Con voz, pero sin voto, participaron el catedrático Arturo Arnau, como secretario y el secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Saudinós.

Desde que se crearan estos Premios, cuya finalidad es promover el conocimiento de los derechos humanos entre los escolares, han participado más de 61.000 alumnos y alumnas de colegios, institutos y centros de educación especial.