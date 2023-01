El autobús del IMV viaja la próxima semana a Albacete, Murcia y Lorca en busca de nuevos beneficiarios

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará en los próximos días en Albacete, los días 16 y 17 de enero, Murcia (19 y 20) y en Lorca (21 y 23). Los ciudadanos que estén interesados tanto en conocer cualquier información sobre la prestación podrán acudir al autobús sin necesidad de cita previa.

En Albacete, el autobús estará lunes y martes en el Paseo de la Feria --en la zona situada frente a la caseta de los jardinillos--; en Murcia, tanto el 19 como el 20, en la Plaza de la Universidad y, en Lorca, ambos días en la calle Don Juan Mínguez. El horario de atención es de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas.

El autobús, que se puso en funcionamiento en octubre de 2022 con la intención de acercarse a los posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que no han solicitado la prestación e informar sobre la misma, retomó su actividad en Navarra esta semana tras el parón navideño. Desde que se comenzó a prestar este servicio de oficina móvil, el personal del autobús ha atendido en total a 1.779 personas.

Respecto al perfil de las personas atendidas, se observa que el 70% son mujeres, y el 54% había solicitado la prestación previamente. Entre los que ya había solicitado el IMV, el 46% estaba en tramitación, al 28% se les había denegado y el 23% la tenía aprobada.

Por otro lado, entre quienes no lo habían solicitado, un 34% explica que fue porque pensaban que no cumplían los requisitos y el 33% fue por desconocimiento; otro 20% indicó que no lo hizo por la complejidad de la gestión.

Sobre la motivación de las personas que se han acercado al autobús, el 64% lo ha hecho para solicitar información, el 31% para resolver dudas y el 4% para ser acompañado en la tramitación.

Hasta el momento, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a 549.670 hogares en los que viven 1.542.675 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de diciembre. Del total de beneficiarios un 42,7% son menores (659.424).