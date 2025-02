Bolaños defiende que el Plan Nacional de Derechos Humanos con medidas por la igualdad "va por buen camino"

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha defendido este jueves que el Plan Nacional de Derechos Humanos, que recoge mededidas por la igualdad, "va por buen camino".

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro en la Comisión Constitucional que ha tenido lugar en el Congreso, donde ha recordado que el plan es el trabajo conjunto de administraciones, grupos políticos y sociedad civil. "Se establecieron 421 medidas para seguir profundizando en una democracia de cada vez mayor calidad, de cada vez mayor limpieza", ha indicado.

De las 421 medidas, Bolaños ha expuesto que a finales del año pasado 299 ya estaban "iniciadas o en distintos grados de desarrollo", 71 ya están ejecutadas "completamente" y están "cumplidas". Si bien, ha añadido que 21 "se iniciarán próximamente".

"Son acciones dirigidas a alcanzar la libertad y la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI, crear por ejemplo en este sentido un servicio accesible de información y de asesoramiento 24 horas sobre derechos LGTBI y respuesta a víctimas de odio de este colectivo", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que contiene también campañas de sensibilización sobre la diversidad sexual y de género y para la promoción de los derechos de estas personas que "todavía hoy, probablemente siguen sufriendo tanto el odio como en ocasiones la discriminación de determinados sectores de nuestra sociedad".

Además, ha dicho que recoge iniciativas dirigidas a mejorar la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano. "Y no se olvida a colectivos en una situación vulnerable que son objeto de persecución por determinados sectores también como son los inmigrantes", ha recalcado Bolaños.

En este sentido, el ministro ha anunciado que se han llevado a cabo iniciativas para financiar y dar apoyo a proyectos de interés general "para favorecer la convivencia y la cohesión social y prevenir la xenofobia y el racismo". "Y se combaten porque este colectivo es especialmente objetivo de esos sectores ultras que utilizan la desinformación y los bulos. Precisamente esos bulos y esa desinformación con los inmigrantes, con menores no acompañados, precisamente los más vulnerables de todo el colectivo, niños y niñas que están en nuestro país, que no tienen a sus padres cerca y que sufren la injusticia de los bulos y la desinformación sobre ellos", ha subrayado.

Finalmente, ha precisado que el Gobierno avanza en el Plan de Acción por la Democracia para alcanzar "una democracia más limpia". "Si las mentiras y el odio son la estrategia de algunos, la nuestra será la verdad y la solidaridad. Queremos sociedades tolerantes, sociedades justas, sociedades que integren y que incluyan al diferente. No que le discriminen, no que le odien, no que le deshumanicen", ha concluido.