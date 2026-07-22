CERMI y Provivienda firman un convenio para impulsar viviendas accesibles, asequibles e inclusivas

Presentación del Convenio entre Cermi y Provivienda - CERMI

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y el codirector general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, han suscrito este miércoles un convenio marco de colaboración para "promover y defender el derecho de las personas con discapacidad y sus familias a una vivienda digna y adecuada, que comprenda la accesibilidad, asequibilidad e inclusividad".

El acuerdo ha sido firmado en la sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y supone "el inicio formal de la colaboración entre el CERMI y Provivienda, tras una reunión previa en la que ambas entidades identificaron espacios de cooperación en materia de vivienda inclusiva, accesibilidad universal, incidencia política, perspectiva de género y discapacidad, formación y análisis de la exclusión residencial invisible".

El convenio contempla "el impulso de propuestas para incorporar de forma efectiva la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas de vivienda, así como la elaboración de estudios e informes, la difusión de buenas prácticas, la realización de actividades formativas y la participación conjunta en redes, observatorios y espacios de análisis sobre vivienda social y asequible".

Las organizaciones han prestado "especial atención a las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que afectan, entre otras, a mujeres y niñas con discapacidad, personas residentes en entornos rurales y personas en situación de pobreza o exclusión residencial".

Durante su intervención, el presidente del CERMI ha señalado que la vivienda es "determinante para el ejercicio de otros bienes sociales" y ha defendido que el mandato constitucional de una vivienda digna y adecuada debe incorporar expresamente "las notas de accesibilidad, asequibilidad e inclusión".

Pérez Bueno ha destacado asimismo "la vinculación directa entre vivienda, vida independiente e inclusión en la comunidad" y ha afirmado que "la desinstitucionalización no se puede llevar a cabo si no se garantiza el derecho a una vivienda en el entorno, que sea el campamento base de la participación".

Por su parte, Gutiérrez ha expresado la voluntad de que el acuerdo tenga una "traducción práctica" y ha manifestado que "este documento debe convertirse en hechos y ser el punto de partida de una agenda compartida que no se quede en un papel, sino que nos permita empezar a hacer cosas".

El codirector general de Provivienda ha recordado que la misión de la entidad es "ofrecer viviendas que cambien vidas y crean comunidad" y ha añadido que "no basta solo con ofrecer viviendas, deben ser accesibles, asequibles y estar incorporadas en una comunidad que permita desarrollar proyectos de vida independiente".

Ambas organizaciones se han comprometido a "desarrollar una agenda conjunta de incidencia, formación, generación de conocimiento y participación social" con el objetivo de avanzar en materia de vivienda inclusiva.

Entre las prioridades del acuerdo estará "lograr que la accesibilidad universal y la inclusión no sean consideradas respuestas excepcionales, sino componentes estructurales de todas las políticas de vivienda".