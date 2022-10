La campaña 'chabolista.es' emula un portal inmobiliario para denunciar que miles de personas viven en chabolas

Portal chabolista.Es - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha lanzado una campaña bajo el título 'chabolista.es' que emula un portal inmobiliario, con anuncios irónicos como gancho, para denunciar la situación de miles de personas --11.000 de ellas gitanas-- que siguen viviendo en más de 270 asentamientos chabolistas en España, y pedir un Plan Nacional para la Erradicación del Chabolismo.

"El chabolismo y los asentamientos segregados son una de las formas más extremas de pobreza, exclusión y discriminación. Es inaceptable que en una sociedad como la nuestra existan este tipo de enclaves", ha manifestado el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, este jueves en la presentación de la campaña en Madrid.

'Otros portales nunca te enseñarán casas como las nuestras', 'Gran oportunidad planta baja, espacio tipo loft', 'A 15 minutos del centro' o 'El portal donde el precio de la vivienda ni sube ni baja', son algunos de los anuncios que se difundirán en medios digitales, portales de vivienda y redes sociales, acompañados de fotografías de chabolas reales tomadas este año. Además, en la web 'chabolista.es', todos aquellos que quieran pueden firmar para mostrar su apoyo a la campaña.

El objetivo es que surja una "mecha de denuncia social" y exigir una solución a las administraciones, tal y como ha precisado la responsable de incidencia social de Fundación Secretariado Gitano, Ana Segovia. Asimismo, proponen elaborar un Plan Nacional para la Erradicación del Chabolismo, con el propósito de reducir y acabar con estos asentamientos antes de 2030.

El director de la Fundación Secretariado Gitano ha indicado que el chabolismo es una "lacra" que es "persistente" y "muy estructural" pues algunos enclaves ya tienen hasta 80 años, como es el caso de la Cañada Real Galiana, en Madrid.

Respecto a los motivos por los que no se ha erradicado aún este problema en un país rico como España, Isidro Rodríguez ha señalado que algunos apuntan a la "complejidad" administrativa y jurídica, y otros, a la falta de recursos, pero el director de FSG ha puntualizado que estas no pueden ser las razones porque "se hacen muchas cosas complejas" y porque hay fondos pero "muchos ayuntamientos y CCAA no los utilizan o los malgastan".

CRECER EN UN ASENTAMIENTO CHABOLISTA

En el acto de presentación, han intervenido dos jóvenes que crecieron en asentamientos chabolistas: Mercedes, que se crió y crió a sus hijos en la Cañada Real, y David, que vivió su infancia en O Portiño, en La Coruña. "Yo nunca había pensado mi barrio como chabolista hasta que sales de él", ha explicado David, que cuenta cómo el invierno era lo más difícil, cuando el viento que venía del mar rompía los cristales o cuando tenía que ir caminando bajo la lluvia hasta el colegio porque el autobús no llegaba hasta allí.

Por su parte, Mercedes ha recordado cómo tenía que colocar bolsas de basura en los pies de sus niños para atravesar el barrizal y llevarlos a la escuela; o cómo vivieron sin luz y, a veces sin agua. Ahora vive en un piso y aún se sorprende cuando pulsa el interruptor o abre el grifo de la ducha. "Me levanto y tengo luz y agua caliente", ha remarcado.

La presidenta de la Fundación Secretariado Gitano y diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha asegurado que las situaciones de chabolismo provocan una "cascada de vulneraciones de derechos" --salud, educación, ocio, etcétera--. "No es normal que no tengamos acceso a una vida digna", ha subrayado Giménez al tiempo que ha destacado que esta campaña quiere ser "una llamada de atención" a toda la sociedad y a los líderes políticos.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales han destacado que esta es una campaña "absolutamente necesaria" y han mostrado su compromiso para acabar con esta "lacra"; mientras que el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ha defendido que "la solución es un buen realojo, no seguir viviendo con luz en el chabolismo". "Es el mensaje que tenemos que decir a los que están habitando allí porque cuando vives allí crees que es la forma de vivir pero no es esa", ha zanjado.