Alto Comisionado quiere hacer un mapa que "avergüence" a las CCAA que no luchan contra el chabolismo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ha propuesto elaborar un mapa por comunidades autónomas que muestre la "fotografía" de lo que se está haciendo en cada una de ellas para acabar con el chabolismo, y para que se "avergüencen" las que no están haciendo nada.

"Se me ha ocurrido que desde el Alto Comisionado vamos a hacer un trabajo para ver cuál es la realidad en cada comunidad autónoma, vamos a sacar una fotografía para que se avergüencen quizá algunos de ellos de cómo son los resultados o no resultados de lo que se está haciendo", ha planteado Ernesto Gasco.

Así lo ha sugerido este jueves durante la presentación de la campaña 'chabolista.es', lanzada por la Fundación Secretariado Gitano para denunciar que miles de personas --11.000 de ellas, gitanas-- viven, a día de hoy, en más de 270 asentamientos chabolistas en España.

Gasco ha denunciado que "no se está respetando la Constitución Española" al mantener estos asentamientos donde las familias viven en "infraviviendas". "Esta no puede ser la solución del siglo XXI para ninguna familia, especialmente, las que tienen niños y niñas", ha enfatizado.

Además, ha remarcado el papel "clave" de los ayuntamientos. "Cualquier ayuntamiento, en muchos de esos espacios, sabe que puede hacer operaciones urbanísticas de nuevos barrios, generar plusvalías suficientes para realojar a esas personas incluso en la misma zona si fuera preciso", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que la solución al chabolismo pasa por "un buen realojo" y no por "seguir viviendo con luz en el chabolismo". "Es el mensaje que tenemos que decir a los que están habitando allí porque cuando vives allí crees que es la forma de vivir, pero no es así. Entiendo las demandas de las familias de la Cañada Real que quieren seguir viviendo allí, pero hay espacios donde no se debe seguir viviendo", ha abundado Gasco.