El Defensor del Pueblo informa a Exteriores que ha recibido 1.600 correos solicitando protección para los presos en Irán

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha informado este jueves al Ministerio de Asuntos Exteriores de la recepción de 1.600 correos electrónicos solicitando acciones diplomáticas inmediatas para proteger a los presos en Irán en riesgo de ejecución.

Las solicitudes, que piden la adopción de acciones diplomáticas efectivas para detener posibles ejecuciones, han sido remitidas al Ministerio de Asuntos Exteriores "por ser éste competente, en su caso, de la acción reclamada", según ha informado la institución en un comunicado.

Tal y como precisa, en los correos se hace referencia a informes sobre el terreno elaborados por organizaciones de derechos humanos y se denuncia "la falta de garantías para las personas privadas de libertad, la realización de juicios sumarios y la ausencia de información a los familiares sobre el paradero de las personas detenidas, lo que supondría graves violaciones de derechos humanos".

La institución recueda que el Defensor del Pueblo ha actuado en este caso en calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en España.