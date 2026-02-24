El Gobierno aprueba la estrategia para impulsar residencias "abiertas" y redes vecinales contra la soledad no deseada

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una rueda de prensa, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el objetivo de impulsar residencias "abiertas", apoyo personalizado y redes vecinales para combatir la soledad no deseada.

Según ha explicado Bustinduy en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un marco estatal "para abordar desde lo público las causas y las condiciones que generan, que cronifican o que agravan la experiencia de la soledad y del aislamiento social".

La Estrategia parte de la idea de que la soledad "no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo".

Para que este Marco Estratégico pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros aprueba también la creación de una Mesa Interinstitucional para "reforzar la coordinación y la participación" en el seno de la Administración General del Estado y con el Tercer Sector, institucionalizar la colaboración interministerial y "fortalecer un diálogo permanente" entre, por un lado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y otros representantes de la Administración General del Estado. Igualmente, tiene como objetivo facilitar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes en el marco del Marco Estatal de las Soledades.

En esta línea el ministro ha expuesto que la mesa va a trabajar en modelos de urbanismo, específicamente, por ejemplo, en el ámbito rural y también en mecanismos de gobernanza del entorno digital "para que la juventud no se vea expuesta a dinámicas de aislamiento".

A juicio de Bustinduy, "los poderes públicos deben actuar para remover los obstáculos y garantizar la igualdad y el bienestar pleno de todos y todas las ciudadanas". "Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie, independientemente de la coyuntura en la que se encuentre", ha apuntado el ministro.

Entre las medidas más relevantes destaca la apuesta por un modelo de residencias "abiertas", conectadas con su entorno. "Promover la transformación progresiva de centros de día y residenciales en recursos multiservicio de proximidad, con actividades abiertas al territorio, servicios compartidos con la comunidad y apoyos flexibles que refuercen la permanencia en el hogar", recoge el documento de la estrategia, al que ha tenido acceso Europa Press.

Entre los objetivos que señala también está permitir la participación de asociaciones vecinales y voluntariado y el de avanzar en la desinstitucionalización progresiva y en entornos más hogareños.

APOYO PERSONALIZADO

Por otro lado, el plan contempla la implantación de protocolos de detección temprana de la soledad desde servicios sociales, sanitarios y educativos para activar apoyos "de forma ágil y coordinada". También apuesta por acompañamiento, apoyo personalizado y servicios accesibles.

De la misma manera, la estrategia contempla el refuerzo de los servicios de apoyo de proximidad (como la atención domiciliaria, la teleasistencia avanzada, la asistencia personal o los programas de promoción de la autonomía) mediante estándares estatales y el impulso de modelos innovadores.

Igualmente, aboga por el impulso de las redes vecinales contra la soledad; la activación de centros cívicos, bibliotecas y equipamientos culturales como espacios de conexión social; diseñar y ofertar programas intergeneracionales que unan a jóvenes y mayores; y fomentar el voluntariado estructurado como apoyo relacional.

Además, incluye establecer un sistema estatal de seguimiento, medición y evaluación de la Estrategia que aporte indicadores comunes, informes periódicos y mecanismos de aprendizaje, "reforzando la coherencia interadministrativa y la orientación a resultados en la prevención y el abordaje de las soledades".

Desde el departamento que dirige Bustinduy recuerdan que, según el Barómetro de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada. Este dato supone que el 20% de la población española se siente sola sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años.

La Estrategia ha sido elaborada mediante un proceso participativo liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En su elaboración han participado hasta once ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del Tercer Sector, entidades del ámbito académico, sociedad civil y personas con experiencia en el ámbito de la soledad. Además, el Marco incorpora un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir su desarrollo y resultados a lo largo del periodo 2026-2030.