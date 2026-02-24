El Gobierno aprueba este martes una estrategia estatal con criterios comunes contra la soledad no deseada

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprueba este martes el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) con criterios comunes contra la soledad no deseada, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Según han informado desde el departamento que dirige Bustinduy, se trata de una estrategia pionera en España que por primera vez permite establecer un marco común para abordar la prevención de la soledad de manera transversal en todas las etapas de la vida, situando la pertenencia y la cohesión social como "pilares del estado del bienestar".

Para que este Marco Estratégico pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros aprueba también la creación de una Mesa Interinstitucional para "reforzar la coordinación y la participación" en el seno de la Administración General del Estado y con el Tercer Sector, institucionalizar la colaboración interministerial y "fortalecer un diálogo permanente" entre, por un lado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y otros representantes de la Administración General del Estado. Igualmente, tiene como objetivo facilitar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes en el marco del Marco Estatal de las Soledades.

La Estrategia parte de la idea de que la soledad "no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo".

El documento aprobado por el Gobierno establece objetivos y líneas de actuación para integrar de forma transversal la perspectiva de la soledad en el conjunto de las políticas públicas a nivel nacional, autonómico y local. Entre ellas se incluye el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades. El Ejecutivo también prevé impulsar criterios comunes para la detección temprana de situaciones de soledad desde los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales y reforzar los servicios y apoyos de proximidad.

Además, está previsto que las administraciones desarrollen políticas de urbanismo social y accesibilidad universal, fomenten iniciativas comunitarias estables, intergeneracionales y de apoyo mutuo, impulsen modelos de convivencia y vivienda colaborativa, y orienten programas y campañas dirigidos a desestigmatizar la soledad y mejoren el conocimiento y la sensibilización social.

En este sentido, desde el Ministerio recuerdan que, según el Barómetro de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada. Este dato supone que el 20% de la población española se siente sola sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años.

La Estrategia ha sido elaborada mediante un proceso participativo liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En su elaboración han participado hasta once ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del Tercer Sector, entidades del ámbito académico, sociedad civil y personas con experiencia en el ámbito de la soledad. Además, el Marco incorpora un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir su desarrollo y resultados a lo largo del periodo 2026-2030.