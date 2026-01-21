Más de 10.000 firmas piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad tras el accidente

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo 18 de enero, que ha dejado al menos 43 fallecidos y más de 100 heridos.

El impulsor de la recogida de firmas, Gregorio Pinazo, que inició este martes la iniciativa, defiende que "estas situaciones donde el pueblo demuestra su generosidad deben tener visibilidad a lo largo del tiempo".

"Como siempre pasa, se hablará mucho en los medios de su valentía, humanidad y apoyo desinteresado durante cuatro días y luego se olvidará. Me gustaría que no fuera así, por eso propongo que se nombre una calle del pueblo como la calle de la Solidaridad de Adamuz, en homenaje a todos los vecinos que ayudaron desinteresadamente en los momentos de la tragedia", asegura.

Además, cree que sería un homenaje que, además de poner en valor el "carácter ejemplar" de los vecinos de Adamuz, serviría de inspiración para el futuro y para otros pueblos de España. "Da igual en qué punto de España nos encontremos", explica desde Cambra, A Coruña. "Este tipo de situaciones tan dolorosas siempre generan una sensación de unidad que no deberíamos olvidar el resto del año", agrega.

A su juicio, "sería una forma de honrar a todos aquellos que salieron de sus casas sin pensarlo, que ayudaron, acompañaron y cuidaron a personas que no conocían, que vieron la tragedia y el horror de cerca pero siguieron ayudando a pesar de los traumas que les va a provocar a muchos de por vida ver el horror tan de cerca."