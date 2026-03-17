Igualdad plantea retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género

1070120.1.260.149.20260317173512 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha planteado este martes retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género y ha reclamado un seguimiento "muy particular" cuando quedan en libertad.

"Yo creo que los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad. Esas son medidas que no pueden aplicarse como pena alternativa a los agresores reincidentes y hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios antes de presidir el comité de crisis que abordará los asesinatos machistas ocurridos en febrero de este año.

No obstante, Redondo ha expuesto que se trata de una medida que necesita ser evaluada con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía. En este sentido, ha alertado de una reincidencia "muy elevada" en delitos contra la libertad sexual y ha pedido ser "muy contundentes" en aplicar las leyes.

La titular de la cartera de Igualdad ha insistido en que la violencia machista es una cuestión social e institucional que implica a todo el Estado, no solo al ministerio que dirige. En este punto, ha reclamado colaboración a comunidades autónomas, fiscalías, el Consejo General del Poder Judicial, la Federación Española de Municipios y Provincias y las organizaciones que trabajan con víctimas.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial ha pedido que los jueces se formen en perspectiva de género y apliquen "con el máximo rigor" la ley, "sobre todo a los a los asesinos o a los maltratadores o a los violentos reincidentes".

De la misma manera, sobre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la ministra ha lamentado que todavía haya municipios que no estén incorporados al sistema VioGén. En esta línea, ha señalado que esta herramienta es "fundamental" porque la policía local hace el seguimiento de aquellos aquellos agresores reincidentes que salen de la cárcel. "Hay una conciencia en esos municipios mayor y, por lo tanto, también necesitamos que la Federación Española de Municipios y Provincias se conciencie y haga su trabajo en esta materia", ha subrayado.

Redondo ha reconocido que la actual coyuntura política dificulta grandes cambios legislativos. Por ello, ha defendido aprovechar al máximo las herramientas legales ya existentes. "Lo que tenemos es que evaluar el Código Penal, evaluar las medidas y llevarlas a máximos", ha afirmado. Si bien, ha recalcado que cada asesinato supone "un fracaso colectivo".

Del mismo modo, la ministra ha expresado su inquietud por los pactos autonómicos entre el PP y Vox. Según ha advertido, existe el riesgo de que los derechos de las mujeres se conviertan en "moneda de cambio" política. "Necesitamos que en esos pactos de gobierno se deje al margen completamente todas las medidas de lucha contra la violencia de género. Es indispensable", ha destacado.

Por otro lado, ha dicho que hay que "reevaluar" y "reforzar" los sistemas de protección a las víctimas de violencia de género y ha llamado a la "responsabilidad" de instituciones y partidos políticos en esta materia, "como una prioridad democrática".

"Estamos hablando de un terrorismo que golpea diariamente y por lo tanto, si la sociedad española fue capaz de unirse frente al terrorismo de ETA, necesitamos ahora que la sociedad se una y las instituciones se unan frente al terrorismo machista, porque es un terrorismo que genera dolor y que genera víctimas y mujeres asesinadas", ha aseverado.

13 ASESINADAS EN 2026

El Ministerio de Igualdad ha celebrado este martes un comité de crisis para abordar los asesinatos machistas del mes de febrero, cinco de mujeres y dos de menores. En lo que va de año se han producido 13 crímenes machistas de mujeres y dos de niños. Según Redondo, se trata de "cifras realmente estremecedoras".

"Creo que no hay palabras para definir el horror que estamos viviendo todas las personas que somos sensibles frente a la violencia de género", ha insistido.